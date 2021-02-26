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  4. 26 Şubat 2021 13:09

Bakan Varank'tan kendisine ''tombiş'' diyen takipçisine yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisinin yer aldığı fotoğrafın altına ''Canım Varank, tombişlikten kolları saramamış'' şeklinde yorum yapan takipçisine ''Kilodan değil, ceketten o'' diyerek yanıt verdi.

Bakan Varank'tan kendisine ''tombiş'' diyen takipçisine yanıt
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli roket motorunun üretildiği atölyeye giderek incelemelerde bulundu. Varank burada, savunma sanayii alanındaki katkılarıyla gündemden düşmeyen Selçuk Bayraktar ve yanındakilerle birlikte roket motorunu da arkasına alarak fotoğraf çektirdi.

YORUM GECİKMEDİ
Fotoğrafta bulunan 6 kişi, gülümseyip kollarını önünde birleştirerek objektife poz verdi. "Türkiye'yi Ay'a taşıyacak yerli roket motoru görüntülendi." notuyla paylaşılan karedeki bir detay ise takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı, fotoğrafın altına "Canım Varank, tombişlikten kolları saramamış :)" yazdı.

"KİLODAN DEĞİL, CEKETTEN"
Mustafa Varank'tan bu yoruma ise esprili bir yanıt geldi. Takipçisinin yorumunu alıntılayan Bakan, "Kilodan değil, ceketten o" yazarak mesajını emoji ile bitirdi.

sanayi ve teknoloji bakanı mustafa varank
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