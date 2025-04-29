Bakan Yerlikaya, Özgür Özel'e ''Bantçı'' diyerek yanıt verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP lideri Özgür Özel'e seslenerek yakın koruma polislerinin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi olmadığını söyledi. Yerlikaya, ''Bantçı... Söylediklerin alçak bir iftiradır.'' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'jammer' tartışmasına ilişkin olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Ali Yerlikaya ağzına bant koy, bilmediğin konuda bir daha konuşma. Ali Yerlikaya’nın resmini gözünü bantlayarak koyun, tanınmasın, yakınları utanmasın” sözlerine yanıt verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yazılı açıklamasında, "Bugün itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı fiili olarak yakın koruma görevi ifa eden 5 bin 263 koruma polisimiz vardır. Yakın koruma eğitimleri, EGM Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı Koruma Eğitim Akademisi'nde verilmektedir. Eğitim müfredatında 'Bant taşıma ve bantlarla kamera kapatma' uygulaması kesinlikle yoktur. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

'ÖZEL BİR AÇIKLAMA YAPAYIM'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, EGM'nin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Daha iyi anlaman için sana 'Özel' bir açıklama da yapayım; Bir; Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. İki; Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Üç; Bantçı... Söylediklerin alçak bir iftiradır. Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada ve bazı medya organlarında, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beşiktaş’taki bir otel toplantısından görüntüleri servis edilerek, çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.12 Ekim tarihli görüntülerde, İmamoğlu'nun, korumalarla bir otele bavullarla giriş çıkış yaptığı ve İmamoğlu'nun koruması Ç.T.'nin, güvenlik kamerasını bantla kapattığı görülmüştü. CHP'li yetkililer, soruşturma dosyasına da giren görüntülerdeki bavulların içinde sinyal kesici jammer olduğunu açıklarken, İBB’ye yönelik “mali suçlar” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan koruma görevlisi Ç.T. ise emniyet ifadesinde, güvenlik kameralarını bantlamanın rutin bir uygulama olduğunu, bu işlemi yapmak için kimseden talimat almadığını söylemişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili açıklamasında, "Erdoğan'a niye jammer çalıştırılıyorsa İmamoğlu'na da ondan çalıştırılıyor" demişti. Özel, jammer ve kamera kapatmanın polis korumaların rutin uygulaması olduğunu kaydetmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, "Bizim koruma arkadaşlarımızın böyle bir uygulaması yok. Olmaz. Gidilen bir otelde güvenlik kamerasını bantla kapatmak bir cüret işidir. Hiçbir koruma polisimiz, böyle bir şey yapmaz" diye karşılık vermişti.

Özel: Yerlikaya'nın resmini gözünü bantlayarak koyun

'Jammer' ve 'bant' tartışması, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davayı takip etmek için Çağlayan Adliyesi'ne gelen Özgür Özel'in bugün de gündemindeydi. Bakan Yerlikaya'ya sert ifadelerle yüklenen Özel, “Ali Yerlikaya, ağzına bant koy, bilmediğin konuda bir daha konuşma. Ali Yerlikaya’nın resmini gözünü bantlayarak koyun, tanınmasın, yakınları utanmasın” dedi. Özel, "İstanbul Valiliği sırasında AK Parti'nin, MHP'nin semirttiği mafyaya korunak olsun diye polis görevlendiren, bugünkü Üsküdar Meydanı bu hale gelmesin, mafyada kalsın diye uğraşan adam İçişleri Bakanı olmuş. Vah halimize! Vah halimize!" diye konuştu.