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  4. 14 Nisan 2018 13:42

Başbakan Yıldırım: ''Bugüne kadar neredeydiniz ?''

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım: ''Bugüne kadar neredeydiniz ?''
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Başbakan Binali Yıldırım Suriye'ye düzenlenen operasyonla ilgili “Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz” dedi ve ekledi: “Kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. 7 yıldır insanlar ölüyor, bugüne kadar neredeydiniz.”

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Yıldırım, burada bir konuşma yapıyor.

Başbakan açıklamasında şunları kaydetti:

Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. Bugüne kadar neredeydiniz?

başbakan binali yıldırım , suriye , operasyon
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