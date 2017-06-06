Başbakan Yıldırım'dan çok önemli kıdem tazminatı açıklaması

Başbakan ve AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında konuştu.

Körfez ülkeleri arasında yaşanan Katar krizine değinen Yıldırım, "Irak ve Suriye krizi bitmeden yeni bir kriz ortaya çıktı. Türkiye olarak gelişmeyi üzüntüyle karşılıyoruz. Bu meselenin çözümü için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz diplomatik temasları başlattı. Beklentimiz aralarındaki bu meseleyi tatlıya bağlamalarıdır" dedi.

Yıldırım, "Mübarek ramazan ayına yakışan dostane bir diyalogun geliştirilmesi için Türkiye olarak aktif tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Devletler arası ilişkiler asılsız haberler yüzünden yara almamalıdır" diye konuştu.

ABD'YE TEPKİ

Terörle mücadeleye ilişkin bilgiler de veren Yıldırım, "Bölücü terör örgütüne ağır bir darbe indirdik. Güney sınırımızı güvene almak için başlattığımız çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Rakka operasyonu üzerinden YPG ile işbirliği yapan ABD'yi de eleştirerek şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu konuyla ilgili defalarca ikazlarımıza rağmen müttefikimiz Birleşik Devletler, bir terör grubuyla diğer terör grubunu yok edebileceğini düşünerek işbirliğine gitti. Rakka operasyonu ile ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz. Ülkemiz için tehdit oluşturan hiçbir duruma izin vermeyeceğiz. Ülkemiz için tehdit oluşturan hiçbir duruma müsaade etmeyeceğiz. Rakka'da ya da o bölgede herhangi bir noktada güvenliğimizi tehdit eden bir durumla karşılaşırsak gereken cevabı anında veririz. Türkiye'nin hassasiyetleri ve kırmızı çizgileri bellidir ve bunlar asla değişmeyecek."

"4.2'LİK BÜYÜME HEDEFİNİN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ"

Yıldırım'ın ekonomiye yönelik değerlendirmeleri de oldu. "Türkiye ekonomisi şoklar karşısında yine büyük performans sergiledi" diyen Başbakan, şunları söyledi:

"Darbe girişimi ve teröre rağmen, aldığımız tedbirler sayesinde 2016'yı yüzde 2.9 büyüme ile kapattık. Değerlendirme kuruluşları zehir zemberek açıklamalar yaptı. Bunun etkilerini üçüncü çeyrekte gördük. Son dönemde ekonomide yaşadığımız olumlu gelişmelerle hedefimiz olan yüzde 4.2'nin üzerine çıkacağız. Üretim teşvik tedbirlerini aldık, yürürlüğe soktuk. Türkiye dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimlerinden oldu. Dolar/TL kuru alınan tedbir ve halkoylaması sonrası oluşan olumlu hava ile birlikte düşüşünü sürdürüyor. Ülkemizin risk birimi geçen senenin son aylarında 300 seviyesine çıkan risk primi 194 seviyesine gerilemiştir. Yüzde 50'den fazla iyileşme. Bu son 2 yılın en düşük seviyesidir. Borsa 99 puan ile tarihi zirveyi yakalamış durumda. Tüm bunlar yabancı yatırımcının güvenini teyit ediyor. Enflasyonda da aşağı doğru düşüş eğilimi başlamıştır. Yıl sonunda enflasyonu tekrar tek haneli oranlara geriletmeyi hedefliyoruz. Bu konuda hükümet olarak yapısal reformlar başta olmak üzere sürece destek vermeye devam edeceğiz."

"KILIÇDAROĞLU YİNE ATTI TUTTU"

Hükümet olarak hedeflerinin işsizliği de tek haneli rakamlara düşürmek olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, 7 milyon işsiz olduğunu söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi.

"Anamuhalefet genel başkanı dün gene bir toplantıda attı tuttu" diyen Yıldırım, "Türkiye'de 7 milyon işsiz var, hükümet bunlara ne tedbir alıyor diyor. Kılıçdaroğlu'nun hesap kitaptan anlamadığını biliyorduk da bu kadar geniş aldığını bilmiyorduk. Açıklanan işsizlik oranı yüzde 12,6. Yaklaşık 3.5 milyon. Kılıçdaroğlu 7 milyon diyor. Yüzde 10'u anladık da yüzde 100 sapma olur mu? 5 milyon genç işsiz var diyor. Gençleri Kılıçdaroğlu ne çok düşünüyormuş meğer. Gençleri düşünseydin, avaz avaz 18 yaşında seçilmeye evet derdin de gençler konusunda samimi olduğunu millet görürdü" şeklinde konuştu. Yıldırım, gençler için istihdam seferberliği hazırladıklarını ve çalışmanın ay sonunda hazır olacağı bilgisini ide verdi.

KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

Kıdem tazminatı düzenlemesine de değinen Yıldırım, "Çalışanlarımızın hiçbirinin kazanılmış hakkına halel gelmesine izin vermeyiz. Buna kıdem tazminatı da dahil. Çalışanlarımız merak etmesinler" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFETİN DERDİ BAĞCIYI DÖVMEK"

Yıldırım'ın gündeminde zeytinlik alanların yatırıma açılmasına izin veren düzenlemeye yönelik eleştiriler de vardı. Yıldırım'ın eleştiriler yanıtı şöyle oldu:

"Zeytin üretiminde Türkiye'yi dünya ikincisi yapan AK Parti iktidarıdır. Son 15 yılda zeytin ağacı sayısı 100 milyondan 172 milyona çıktı. Getirdiğimiz düzenleme zeytin alanı olarak bilinen yerlerde hukuksuz uygulamalarla sanayi tesisi yapılmış ve alanlar kullanılamaz hale gelmiş. Bununla ilgili düzenleme yapmak istiyoruz. Zeytin alanlarının 3 kilometre yakınına kadar tesis yapılamayacak. Zeytin mi daha önemli yapılacak tesis mi daha önemli Türkiye'nin geleceği açısından? Meseleyi doğru görmek lazım. Muhalefetin derdi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Her şeyi oturup konuşacağız. Vatandaşımız istemiyorsa yapacak halimiz yok."

"YALANIN BİNİ BİN PARA"

Devam eden FETÖ davalarında AK Parti olarak müdahil olduklarını hatırlatan Yıldırım, "Bir tiyatro sergileniyor" diyerek sanık ifadelerine tepki gösterdi. Başbakan, "Yalanın bini bin para. 249 şehidimiz ve 2 bin 194 gazimizin olduğu bu alçak girişimi gizleyemeyecekler. Mutlaka ama mutlaka hesabını verecekler. Ne söylerlerse söylesinler, hangi ifadeyi değiştirirlerse değiştirsinler bu alçak terör eyleminin cezasını en ağır şekilde alacaklar. Bundan kaçış yok" diye konuştu.

"İÇTÜZÜKLE İLGİLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Anayasa değişikliği sonrası uyum yasalarının çıkarılması için gerekli çalışmaları başlatacaklarını dile getiren Yıldırım, "Önümüzdeki hafta içtüzükle ilgili adımları atacağız. Amacımız meclis'in daha iyi çalışması ve zaman kayıplarının önlenmesi" dedi.

BEŞİKTAŞ'A TEBRİK

Başbakan, "Süper Lig'de 3 tane yeni takımımız oldu" diyerek Malatya, Sivas ve Göztepe'ye Süper Lig'de başarı dilerken şampiyon olan Beşiktaş'ı da tebrik etti.