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  4. 27 Nisan 2018 23:02

Başbakan Yıldırım'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, canlı yayında bedelli askerlik ve öğrenci affı sorularına yanıt verdi.

Başbakan Yıldırım'dan flaş bedelli askerlik açıklaması
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Başbakan Binali Yıldırım, televizyonlardaki ortak canlı yayın sırasında kendisine sorulan bedelli askerlik ve öğrenci affı sorularını da cevapladı. Yıldırım, her iki konuya da bakış açılarının müsbet olduğunu belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin, izleyicilerden gelen bedelli askerlik ve öğrenci affı sorularını da yanıtladı.

Yıldırım, her iki konuya da bakış açısının müsbet olduğunu belirtti ve 'dikkate alınması gereken bir talep' dedi.

Yıldırım bedelli askerlik konusunda şunları söyledi; "Bakış açımız müsbet. Ancak orada şöyle bir istismar olmaması gerekir. Onu iyi anlatmak lazım. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz, bir yandan bedelli... Bu istismar edilebilecek bir konu olarak gözüküyor. 

Ancak bu da toplumsal bir talep. Biz yavaş yavaş profesyonel askerliğe geçtik; 15 Temmuz'dan itibaren. Vatani görevini yapan askerleri biz cepheye göndermiyoruz, onlar arka planda görevlerini yapıyorlar. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için dikkate alınması gereken bir husus bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizin güçlendirilmesi için kullanılması gerekir."

Yıldırım ayrıca terör suçuna bulaşmamış kişiler için de öğrenci affına olumlu baktığını söyledi. 

*MÜSBET: Olumlu (TDK)

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