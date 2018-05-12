Başbakan'dan af önerisi için flaş açıklama

Yıldırım, "10 Adet Kırsal Kalkınma Projesi Toplu Açılış ve 250 bin Düve Projesi İlk Teslim Töreni"nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin af önerisini değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Terör örgütlerine, onu destekleyenlere karşı bugünlerde terör muhitleri bir çalışma içine girdiler. Ona bir tepki olarak öyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diye düşünüyorum. ama hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir" dedi.

BAHÇELİ'NİN AF ÖNERİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevindeki mahkumlar için af önerisinde bulunarak, "Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez? PKK'lı alçaklar, FETÖ'cü caniler, vatan ve millet düşmanları demokrasi ve özgürlük adına sahiplenilirken, kaderlerinin kurbanı olmuş mağdurlarla ilgili lehlerinde hukuki ve ahlaki bir düzenleme yapılması, onların aydınlığa kavuşturulmaları tez elden sağlanmalıdır" demişti.

Devlet Bahçeli'den af çağrısı