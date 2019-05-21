Binali Yıldırım'ın ekibi ''Ekrem İmamoğlu'' ismini satın aldı

Seçim kampanyasında, İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'her şey çok güzel olacak' sloganını kendisine uyarladığı için eleştirilen Binali Yıldırım'ın, Google reklamlarında 'Ekrem İmamoğlu' adını kullandığı ortaya çıktı.



31 Mart seçimlerinde halkın oyuyla sandıktan birinci çıkan Ekrem İmamoğlu ile seçimi kaybeden Binali Yıldırım arasındaki rekabette teknolojik bir detay ortaya çıktı. Daha önce imamoğlunun sloganını kullandığı için eleştirilen Yıldırım'ın, İmamoğlu'nun adını da kullandığı ortaya çıktı.

AK PARTİ, "EKREM İMAMOĞLU" İSMİNİ ALMIŞ

AK Parti'nin seçim kampanya ekibi, Google Ads reklamlarında "Ekrem İmamoğlu" ismini satın alarak reklama çıktı.

Google üzerindeki aramalarda kullanılan kelimelerin satın alınarak yapıldığı bir reklam türü olan Google Ads, ticari firmalar tarafından da kullanılıyor. Seçime sayılı günler kala Binali Yıldırım'ın kampanyasını yürüten ekip tarafından hazırlanan Ads reklamında "Ekrem İmamoğlu" kelimesini Google'da arayan vatandaşların karşısına Binali Yıldırım adına açılan resmi web sitesi ilk sırada reklam başlığı ile çıkıyor.

"İstanbul seçimleri neden yenileniyor" başlıklı reklam, binaliyildirim.com.tr adresine gidiyor. Reklamda çıkan yönlendirme linkinde ise AK Parti'nin seçime neden itiraz ettiği, YSK kararları gibi bilgilendirme yazıları bulunuyor.