Bir tek Haydar Baş belirsizliğini koruyor

Seçime 45 gün kadar bir süre kalırken, durumu belirsiz olan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) ile ilgili de kulisler hareketlendi. Edinilen resmi olmayan bilgilere göre kulislerde CHP ile BTP'nin görüştüğü konuşuluyor.

Entelektüel çevrede Atatürkçü, Cumhuriyetçi aynı zamanda muhafazakâr olan Haydar Baş liderliğindeki BTP’nin bir denge partisi olabileceği konuşulanlar arasında.

Hoş geldin Atatürk eseri ile toplumda çok geniş yankı bulması hangi ittifak kanadında yer alırsa o tarafın oy oranını ve ittifak ivmesini arttıracağı tespitleri yazarlar tarafından ortaya konulmaktadır.

Entelektüel çevre, geçen seçim 100 bine yakın oy aldığı ama bu seçimde Türkiye’nin şartları da göz önünde bulundurulursa ekonomik tezi ve Atatürk çıkışıyla 500 binden aşağı oy potansiyelinin olmayacağı yönünde konuşmaktadır.

Aynı zamanda Milli Ekonomi Modeliyle Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözecek tek lider olduğu sosyal medyada masaya yatırılmaktadır.



24 Haziran seçimlerine doğru geri sayım devam ederken, partiler ve adaylar da çalışmalarına hız verdi. Cumhur İttifakı sonrası, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti de Millet İttifakı olarak seçimlere girme kararı verdi. Son seçimde 100 bine yakın oy alan BTP’nin seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği ise, kulisleri hareketlendirmeyi sürdürüyor.



CHP Tabanında Haydar Baş Sesleri Yükseliyor

Sosyal medyada paylaşım ve yorumlara baktığımızda CHP tabanı BTP Genel Başkanı Haydar Baş’ın, CHP ile ittifak yapmasını istiyor. Son seçimde 100 bine yakın oy alan BTP ile ilgili sosyal medya platformlarında da yoğun bir tartışma sürüyor.