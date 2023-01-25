  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bomba adaylık iddiası: 6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir

Bomba adaylık iddiası: 6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir

Bomba adaylık iddiası: 6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir
Güncelleme:

14 Mayıs'ta yapılacak seçim, Türkiye'nin en önemli konusu haline gelirken 6'lı masanın kimi aday göstereceği sorusu hala cevap bulamamışken konuya ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Türkiye adım adım seçimlere yaklaşırken yeni gelişmeler de yaşanıyor. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerle ilgili en çok merak edilen konuların başında 6'lı masanın kimi aday göstereceği yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının konuşulurken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da isimleri anketlerde ön plana çıkıyor. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının muhtemelen Şubat ayı içerisinde açıklanacağını söylemişti.

"SÜRPRİZ BİR İSİM ORTAK ADAY OLABİLİR"
Tüm bu gelişmeler yaşanırken eski CHP milletvekili, PM ve MYK üyesi Fikri Sağlar, 6'lı masanın adayı ile ilgili olarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlar, "6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir." dedi.

CHP'Lİ TOPRAK'DAN 'SÜRPRİZ' İSİM İDDİASINA YANIT
Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaktan vazgeçerek masaya sürpriz isimler getireceği iddiasını yalanladı.

Etiketler Fikri Sağlar sosyal medya aday
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım'' demişti; özür diledi
2000 yılı sonrası sigortalılara da seçim müjdesi!
Ben Bu Cihana Sığmazam hayranlarını üzecek haber
Kansere yakalanan Nagihan Karadere acı gerçeği açıkladı
AK Parti'den Kobra Murat'a milletvekilliği teklifi
Silikozis hastalığı yine can aldı! Sadece bir ilçede 27 can kaybı
Emekli ve memura seçim öncesi bir zam müjdesi daha
Başörtülü müzik grubu sosyal medyada tartışma yarattı
Sinem Kobal kızı Lalin ile görüntülendi
Altının gerçek bileni kuyumcular altın tahminlerini açıkladı