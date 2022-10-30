BTP'den Görkemli Cumhuriyet Şöleni: Coşku salona sığmadı

Bağımsız Türkiye Partisi, İstanbul'da binlerce vatandaşın katılımıyla coşkulu bir Cumhuriyet şölenine imza attı. Şölendeki konuşmasında hükümetin 'Türkiye Yüzyılı' çıkışını eleştiren BTP lideri Hüseyin Baş, "Cumhuriyetin yeni yüzyılı bilimin ve aklın olduğu bir yüzyıl olmalı. Bu yüzyılı biz hayata geçireceğiz" dedi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), İstanbul'da 30 Ekim'de Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü Cumhuriyete yakışır coşkulu bir şölenle kutladı. BTP'nin Cumhuriyet Şöleni'nde sunuculuğu ünlü haber spikeri Gülgûn Feyman yaptı. BTP İstanbul İl Başkanlığı'nın organize ettiği İstanbul Kadıköy'deki Bostancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın da katıldığı şölene İstanbulluların ilgisi büyük oldu. Salonda oturacak koltuk kalmazken, içeri giremeyenler ise salon dışına yerleştirilen ekranlardan şöleni takip etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şölende, ilk konuşmayı BTP İstanbul İl Başkanı Fuat Şengül yaptı. Horon, Kafkas ve zeybek oyunlarının sergilendiği halk oyunları gösterisi de şölene renk kattı. Halk oyunları oynanırken sahneye gelen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da zeybek oynadı. Halk oyunlarından sonra sinevizyon gösterisi izlendi. Coşkulu şölende BTP lideri Hüseyin Baş'ın konuşmasından önce ise binlerce insan hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı'nı seslendirdi. Ardından seslendirilen Sen Umut Oldun şarkısıyla sahneye coşkulu alkışlar eşliğinde Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş geldi.

Bağımsız Türkiye Partisi Cumhuriyet Şöleni https://t.co/khEncv7HYf — Bağımsız Türkiye Partisi (@BTP_Parti) October 30, 2022

Cumhuriyet bizi kula kulluktan kurtardı

Konuşmasının başında Cumhuriyetin 99. Yıl dönümünü kutlayan BTP lideri Hüseyin Baş, "Cumhuriyet dikenli yollardan geçilerek ilan edildi. Biz rahat yaşıyoruz ama Cumhuriyetin ilanı için çok bedeller ödendi. Cumhuriyet esasında bize hürriyetimizi getirdi. Milletimizin egemenliğini getirdi. Kula kulluk etmekten kurtarıp, bizi Allah'a kulluk edebileceğimiz bir Türkiye'ye iletti. Cumhuriyet böyle bir şey" şeklinde konuştu. Demokrasi ve Cumhuriyetin Türk milletine düşünce özgürlüğü getirdiğini ifade eden BTP lideri Baş, şunları söyledi: "Biz özgür düşünceye sahip olduğumuz müddetçe demokrasimizi ve cumhuriyetimizi yaşatabiliriz. Cumhuriyetle kavgalı insanları hiç unutmayacağız. Bugün cumhuriyetle kavgaların sebebi birilerinin kendi saltanatlarını sürdürme çabasıdır."

Gençlerin gençliğini çalmayın çağrısı

Konuşmasında kanal açmakla inşaat yapmakla Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceğine dikkatleri çeken BTP lideri Baş, şöyle konuştu: "Türkiye bu yüzyılın tam dönüşüm arifesinde doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu çok güzel tespit etmiş ama çözüm yanlış. Kanal açmakla inşaat yapmakla bu işler olmuyor. Biz 'İstikbal Göklerdedir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün bahsetti bu hedefi yakalayacak nesiliz ve mücadelemiz istikbali gökdelenlerde arayanlarladır. Bütün bunları siz ve gençler hayata geçirecek." 'Bütün bu anlatılanları gençlerin hayata geçirmesi için gençlerin önünü açın, lütfen bu gençlerin gençliğini çalmayın' çağrısında bulunan BTP lideri Baş, "Bu gençler insan gibi yaşayabilmek ve düşündüğünü haykırabilmek istiyor. Bu gençler gençliği çalınmasın istiyor. Bu gençler insan gibi yaşmaktan başka bir şey istemiyor. Siz bu gençliği tehdit gördünüz. Ancak bu gençler bu ülkeyi sizin elinizden alıp sizin tırnaklarınızı ısıracağınız, kıskanarak bakacağınız yerlere taşıyacak, göreceksiniz" dedi. BTP Genel Başkanı Baş, seçim döneminde milletvekilleri listesinin 120'sinin BTP genel merkezi tarafından belirleneceğini, geri kalan 480 vekilin ise 40 yaşın altındaki gençlerden oluşacağını söyledi. Kadınları da unutmadıklarını ifade eden Baş, vekil listesinin yarısının da kadınlardan oluşacağını duyurdu.

'Cumhuriyetin yüzyılını geçireceğiz'

Konuşmasında hükümetin geçen hafta açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı' çıkışını eleştiren BTP lideri Hüseyin Baş, "Cumhuriyetin yeni yüzyılı, bilimin olduğu, felsefenin, aklın ve bütün bunları yapacak insanın da olduğu bir yüzyıl olmalı. Bu yüzyılı da biz hayata geçireceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı programını anlatırken anayasa değişikliğinden bahsettiğine vurgu yapan BTP lideri Baş, şöyle konuştu: "Sayın Erdoğan 'anayasayı değiştireceğiz' dedi. Siz bugüne kadar neyi hayata geçirmek istediniz de anaysa size engel oldu? Anayasanın neredeyse bütün maddelerini değiştirdiniz. Yeni değişikliği ne için istiyorsunuz? Siz çok önemli bir tehlikeden bahsediyorum. Bizim anayasamızda değişemeyecek ilk 3 madde var. Dördüncü madde de bu ilk 3 maddenin değiştirilemeyeceğini söylüyor. Şimdi bu maddeyi değişirsen bu ülke cumhuriyet olmaktan çıkıyor. Bu millet Türk olmaktan çıkıyor. Bu bayrak ay yıldızlı bayrak olmaktan çıkıyor. Başkentimiz Ankara olmaktan çıkıyor. Bu dil Türkçe olmaktan çıkıyor. Sen bugüne kadar değiştiremediğin bu 3 madde var. Acaba bunları mı değiştirmek istiyorsun? Benim bir önerim var, bu ülkede anayasayı değişmeyelim, ana kasayı değişelim her şey çözülsün."

İftiracılar yanıt verdi: İt ürür kervan yürür

Konuşmasında BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçen hafta siyaset gündemine bomba gibi düşen 6'lı Masa konusundaki çıkışı hususunda da açıklamalardan bulundu. Vatandaşlardan BTP'nin de 6'lı Masa'da olması gerektiğine dair talep geldiğini ve bu talebi açıkça 'Bizi de 6'lı Masa'ya alın' diye dile getirdiğini ifade eden Baş, şunları söyledi: "İYİ Parti lideri Sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim çağrımızı duydu ve gereğini yaptı. Bizim bu çağrımızdan birileri çok rahatsız oldu. Başta gereğini yapan bir gazetecimiz var. Muhalefetmiş gibi görünen bazı tipler hemen başladılar hoplamaya, zıplamaya. Son 3 günde bize çirkin iftiralar atmaya başladılar. Bakınız siz büyümeye başladığınızda böyle kampanyalar başlar. Şimdi bunlar ahlaksızca, çirkefçe iftiralara başvuracaklar ama Hüseyin Baş'a ve Bağımsız Türkiye Partisi kadrolarına bagaj oluşturamazsınız. Hiç boşuna uğraşmayın. Rüzgâr ne kadar sert eserse essin kayadan alıp götüreceği şey sadece tozdur. Bunlar FETÖ'nün yöntemidir. Bunlar FETÖ artıklarının yaptıkları iştir. O arkamızdan iş çevirenlere, iftira atanlara sadece şunu söylüyorum; it ürür kervan yürür."