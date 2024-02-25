Bu sözler Erdoğan'ın başdanışmanına ait: ''Erdoğan ve AK Parti sola yakın''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, Erdoğan ve AK Parti'nin sol politikalara yakın olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, OdaTV’ye gönderdiği mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘sol ilkelere uygun hareket eden’ bir lider olduğunu, AK Parti’nin ise ‘sol politikalara yakın’ olduğunu iddia etti.

Uçum'un "Politik açıdan sol ve Türkiye'de sol var mı üzerine bazı notlar" başlıklı mektubunun ilgili kısmı şu şekilde:

“Görüldüğü üzere Türkiye'de gerçek anlamda kendini yurtsever sol demokrat olarak kimliklendiren veya buna layık olan güçlü bir sol siyasal akım yoktur.

Ancak günümüzde solun ayırt edici karakterlerine bakıldığında, anti-emperyalizm, yurtseverlik, darbe karşıtlığı, mültecilerin korunması, kadın hakları savunuculuğu, gençliğe sahip çıkılması, güçlü sosyal politikalar gibi temel sol yaklaşımlar üzerinden değerlendirildiğinde siyasi niteleme açısından olmasa dahi siyasi pratik bakımından sol ilkelere daha uygun hareket eden liderin R. T. Erdoğan, sol politikalara yakın olan partinin Ak Parti olduğu çok güçlü bir şekilde söylenebilir.”

OdaTV.com