Çavuşoğlu New York Times'a yazdı: Kürtler düşmanımız değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin önde gelen gazetelerinde New York Times'a "Türkiye'de neden Suriye'de savaşıyor?" başlıklı bir makale yazarak Suriye harekatını anlattı. Bakan Çavuşoğlu harekatın, Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerine yardımcı olacağını savundu.

Çavuşoğlu Amerikan basınında operasyonun "Kürtlere karşı yapılan, IŞİD'le mücadeleyi zayıflatan ve ABD'nin müttefikleri karşısındaki güvenilirliğini zedeleyen bir operasyon olarak gösterildiğini" belirtip, bunun çok üzücü olduğunu olduğunu dile getirdi ve "yanlış anlaşılmaları açıklama zorunluluğu hissediyorum" dedi.

Türkiye'nin operasyonu sınır bölgesinden gelen tehdide karşı ulusal güvenliğini korumak için başlattığını savuan Çavuşoğlu, harekatın o bölgede "Terör gruplarının zorbalığı altında yaşayan Suriyelileri özgürleştireceğini, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine yönelen tehdidi ortadan kaldıracağını" ileri sürdü.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre makaleden bazı satırlar şöyle:

'ABD'NİN ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞTIĞINI HİSSETTİK'

"Amerikan güvenlik bürokrasisi bu grupla (PYD/YPG) bağlantısını kesemedi. Hem de bu Amerikalı yetkililerin, hatta Savunma Bakanı'nın da, Suriye Demokratik Güçleri'nin merkezini oluşturan PYD/YPG'nin, PKK'dan ayrılamaz olduğunu kabul etmesine rağmen oldu.

Amerikalı mutahaplarımızla bu grupların sınır bölgemizden uzaklaştırılması gerektiğinde anlaşmış gibi görünüyorduk. Ağustos ayında yapılan askeri görüşmelerde, PYD/YPG'nin temizlendiği bir güvenli bölge oluşturma kararlılığıyla sonuçlanmıştı. Ama ABD'nin bize yardım etmediği ve zaman kazanmaya çalıştığı izlenimini edindik ve bu sırada terör örgütü Suriye'nin derinlerine doğru inmeye devam etti.

PYD/YPG kendisini dünyaya IŞİD'le mücadele eden grup olarak tantmış olabilir ama kazdığı tünellerden PKK'ya patlayıcı temin ediyor. Ayrıca bazı IŞİD militanlarını Türkiye'ye doğru sürdüğünü de ortaya çıkardık." (Çavuşoğlu makalesinin bu kısmında, BBC'nin 2017'de ortaya çıkardığı bir gizli anlaşma haberine atıfta bulunuyor. BBC'nin özel araştırması, 250 IŞİD militanı ve ailelerinin, ABD-İngiltere öncülüğündeki koalisyon ile Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ortak operasyonuyla Rakka'dan güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ortaya koymuştu. Bu militanların bir kısmının Suriye geneline dağıldığı, aralarından bazılarının da Türkiye'ye gittiği tahmin ediliyordu.)"

'KÜRTLER BİZİM DÜŞMANIMIZ DEĞİL'

Türkiye için artık harekete geçme zamanının geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Suriye'deki Kürtlerin güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirenler oluyor. Üstüne basarak tekrar etmek isterim ki Türkiye'nin savaşı Kürtlere karşı değil. Biz teröristlerle savaşıyoruz. Kürtler bizim düşmanımız değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, "PYD/PKK boyunduruğunda yaşayan Kürtler, Arağlar, Hristiyanlar ve tüm diğer gruplar özgürleşince daha iyi duruma kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, sivillere yönelik tehdidi en aza indirmek ve insani krizi önlemek için operasyon öncesi tüm önlemleri aldıklarını iddia ederken, koalisyonun (ABD'nin öncülük ettiği IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon) Rakka operasyonuyla karşılaştırıldığında Türkiye'nin Suriye'de daha önce yaptığı "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" operasyonlarının, Türkiye'nin terör karşıtı operasyonları ne kadar dikkatli yönettiğinin bir kanıtı olduunu savundu.

'MÜTTEFİKLERİMİZ YANIMIZDA DURSUN'

Çavuşoğlu PYD'nin, kendileri olmadan IŞİD'le mücadelenin güç kaybedeceğini söylemesini "uluslararası topluma yapılan bir şantaj" olarak niteledi. "Bu gaddar teröristlerle (IŞİD) olan mücadele, özellikle müttefiklerimiz yanımızda durur ve bizimle iş birliği yaparlarsa, zayıflamaz. IŞİD'e karşı sahaya asker gönderen tek ülke biziz" diyen Çavuşoğlu, IŞİD'le mücadelede Avrupalı ülkelerin de sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

'SURİYELİLER ARTIK EVLERİNE DÖNMEK İSTİYOR'

Operasyonla birlikte Suriyeli mültecilerin evlerine dönüş yolunu açtıklarına inandıklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu sürecin güvenli ve ulusalarası hukuk kuralları çerçevesinde yapılması gerektiğinin farkında olduklarını da aktardı.

"Bu süreç uluslararası hukuka uygun olmalı ve Birleşmiş Milletler'le koordinasyon içinde yapılmalı. Suriye farklı etnik kimlikleri barındıran bir ülke. Suriye'de siyasi çözüm bulunana kadar, yaşayabilir ve herkesin temsil edildiği yerel yönetimler oluşturulmalı" diyen Bakan, şunu ekledi: "Suriyeliler artık evlerine dönmek istiyorlar. Yeterince acı çektiler. Biz, milyonlarca Suriyeli'nin evlerine dönebilmeleri için barışçıl şartlar oluşmasına yardımcı olmak için öncülük yapıyoruz."

