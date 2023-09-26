Cemal Enginyurt büyükşehir için aday adaylığını açıkladı

Demokrat Partili Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı canlı yayında yerel seçimler için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip olduğunu söyleyerek tek bir şartı olduğunu açıkladı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı FOX Tv canlı yayınında iddialı açıklamalarda bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istediğini belirten Enginyurt, tek bir şartı olduğunu söyledi.

Enginyurt yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Hep Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olmak gibi bir hayalim var. Bu hayalim de devam ediyor. Şimdi bu hayalimizi, yerel seçimlerde Ordulular da bizi destekler 'aday ol' derlerse; Demokrat Parti, CHP ve İYİ Parti de bir işbirliği yaparsa Ordu Büyükşehir Belediyesi başkanlığına talibim"