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CHP, Mahalli İdareler Seçimi için aday adaylığı başvurularının başladığını duyurdu

CHP, Mahalli İdareler Seçimi için aday adaylığı başvurularının başladığını duyurdu
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CHP, 31 Mart 2024'teki mahalli idareler seçimlerinde aday adayı olmak isteyenlerin 21 - 28 Kasım tarihleri arasında başvuru yapabileceklerini duyurdu.

CHP, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 31 Mart 2024'teki mahalli idareler seçimlerinde aday adayı olmak isteyenlerin 21 - 28 Kasım tarihleri arasında başvuru yapabileceklerini duyurdu.

CHP'den yapılan paylaşım şöyle:

"Mahalli idareler seçimlerinde aday adayı olmak isteyenler 21/11/2023 - 28/11/2023 tarihleri arasında başvuru yapabilecektir. Yasa gereği istifa etmesi gerekenler ise 01/12/2023-05/12/2023 tarihleri arasında başvuru yapabilecektir."

Etiketler aday chp duyuru seçim
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