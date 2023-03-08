CHP MYK toplanıyor, milletvekilliği için başvurular başlıyor

Millet İttifakı'nın resmen Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP lideri Kılıçdaroğlu 9 Mart Perşembe günü CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor.

Millet İttifakı tarafından Pazartesi günü resmen Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Merkez Yürütme Kurulu'nu topluyor.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin imzasıyla CHP MYK üyelerine gönderilen duyuru yazısında CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun 9 Mart Perşembe günü, saat 14:00'da toplanacağı belirtildi.

Ayrıca seçimlerde CHP'den Milletvekili olmak isteyenler için de milletvekilliği başvuruları 21 Mart'ta başlayacak.