CHP ''Sine-i Millet'' için kararını verdi

CHP lideri Özel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sine-i Millet' açıklamalarına yanıt verdi.

CHP’nin, Ahmet Özer’e Silivri Cezaevi’nde yapacağı ziyaret için yapılan izin başvurusuna yanıt verilmemesi nedeniyle ertelendi. Parti toplantısının Avcılar'da yapılması kararlaştırıldı. Toplantı öncesinde Özgür Özel, yol haritalarının nasıl olacağını açıkladı, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Özel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sıcak gündemli bir toplantı yapacağız. Gündemimiz yaşadığımız olaylar olacak. Bir gözümüz Silivri'de elimiz kulağımız da Esenyurt'ta olacak. Orayı hiç boş bırakmayacağız. Esenyurtlular, Esenyurt'u bunların elinden aldı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiler. Yalanla, dolanla bir profesörü bir bölücü örgütüyle yaftalayıp, oraya belediye meclisinden bir üye seçmek yerine, Beyoğlu'nu kazandığımızda bu binadan çıkın deyin kişiyi gelip buraya atadılar. Bir kanaat önderini cezaevine gönderdiler. Necmi bey 2017'de istifa ettirilmişti. Ya FETÖ'cü ya da yolsuzluk yapardı istifa ettirilen başkanlar. şimdi 'Yeniden geleceğiz' diye paylaşım yapıyor.

Silivri'ye koyup terör örgütü diye bölücü diye yaftalıyorlar. Beyoğlu'nda da kaymakamlık ile belediyeyi aynı binada yönetip sonrasında bizi o binadan çıkaran isim, şimdi Esenyurt'u yönetecekmiş. Esenyurt'ta yaşayanlar bilir ki 100 bin nüfusluyken milyonluk nüfusa ulaştı. Bunun sebebi AKP belediyeciliğidir. Esenyurt bir suç müzesi haline geldi. Beylikdüzü ile Esenyurt sınırdır. İBB Başkanı önce orayı sonra da İstanbul belediyelerini yönetti.

"TOPLANTI İÇİN BAKANLIK'TAN CEVAP BEKLİYORUZ"

Erteleme yaptık. Biz görüşme talebimizi ilettik. Adalet Bakanlığı'mın prosedürüyle gerçekleşiyor görüşmeler. Biz bunlar tamamlanmadığı için bugün raya gitmedik bekliyoruz. Kötü bir niyet beslemiyoruz. Mesai saatleri içinde talebimize karşılık almayı bekliyoruz. pazartesi sabahı Silivri'de başkanımızı ziyaret etme planındayız.

"MANSUR BEY HAKLI GEREKÇESİNİ İLETTİ"

Hepsi haklı gerekçelerini iletti. Kendisi bizimle başka bir etkinliğe de katılarak bizimle bir değerlendirme yaptı bu konuyla ilgili. Biz başkanlarımızın programlarına saygılıyız.

"SİNE-İ MİLLET TARTIŞMASI TUZAKLIYORLAR"

Sosyal medyada çok popüler tartışmalardır. MYK toplantımız bitti, otobüsün üstünde konuştuk. Ben Kemal Bey'in o değerlendirmelere iştirak ettiğini bilmiyordum. Ben bütün muhalefete uyarı yaptım. Sine-i millet demek, istifa ettim demek. Biz 140 milletvekili istifa ettik, Anayasa 'ara seçim yapacaksın' diyor sadece boşalan yerler için. Biz erken seçim istiyoruz, ara seçim yapılıyor. Seçime giremeyeceksin. AKP-MHP milletvekillerini alacak, 400 vekilin üzerine çıkacak ve referanduma gitmeden anayasayı değiştirecek.

Sine-i milleti savunmak tuzağa düşmektir. Bu felaket doğurur. Maalesef sosyal medya odaklı birtakım arkadaşlar var sayın Genel Başkanı'nın iletişimine katkı sağlayan. Onlar sosyal medyadaki tansiyon üzerinden böyle bir paylaşım yaptılar herhalde. Daha sonra sayın Genel Başkanımızın, Fikret Bila'ya bir düzeltmesini gördüm, 'Benim dediğim sine-i millet ile erken seçim istesinler demek istiyorum' demek istemiş. O doğru.

"ADAY OLMAYACAĞIM TEK BAŞIMA ADAY DA GÖSTERMEYECEĞİM"

CHP, seçime bugünden hazır durumda. Aday belirleme noktasında da en geniş mutabakatı sağlayacağız. Bizim 1,5 milyonu aşan üyemiz var. Ben kendim aday olmayacağım. Tek başıma aday olmayacağım gibi tek başıma aday da belirlemeyeceğim. Partinin yetkili organları var ama biz bunu en geniş mutabakatla yapacağız. CHP'nin aday sorunu yok, esas AKP'nin adayı kim? Erken seçim istemiyorlarsa Erdoğan aday olamıyor. Biz geç karşımıza diyoruz, hodri meydan diyoruz. Gelmeyip kaçıyorsa, kendisi aday olamayacak demektir."

Bu operasyondan sonra hedefte İBB mi var? Kafaları hiç karışmasın, alınlarını karışlarız"