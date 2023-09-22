  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'de Genel Başkanlığa bir talip daha çıktı

CHP'de Genel Başkanlığa bir talip daha çıktı

CHP'de Genel Başkanlığa bir talip daha çıktı
Güncelleme:

CHP üyesi, Avukat Muhammed Aybars Akdoğan, CHP Genel Başkanlığı'na talip olduğunu açıkladı.

Ankara Barosu’na kayıtlı olan CHP üyesi avukat Muhammed Aybars Akdoğan, Özgür Özel ve Örsan K. Öymen’in ardından, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna aday adayı olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Akdoğan, “Ülkemizin içinde bulunduğu karanlık dönemde büyük bir sorumluluğa talip olarak, önümüzdeki aylarda yapılması beklenen 38. Olağan Kurultay’da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçilmek üzere yola çıktım” dedi.

Akdoğan, “Kurultaya kadar sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleriyle gerçekleştirmekte olduğum görüşmelere devam ederek adaylığımı mümkün olduğunca duyurmayı amaçlıyorum. İkinci yüzyılımızda halkın iktidarını hep birlikte kurmamız için çıktığım bu yolda hangi siyasi görüşten olursanız olun, her türlü desteğinize talibim” diye konuştu. 

CHP'de Genel Başkanlığa bir talip daha çıktı - Resim : 1

Cumhuriyet

Etiketler chp genel başkan muhammed aybars akdoğan kurultay
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan seçim vaadini unuttu: ''Böyle bir söz verdiysem...''
Hande Sarıoğlu doğum gününü böyle kutladı
ABD'de Erdoğan'ı kızdıran manzara: ''Ne yapılmak isteniyor?''
Türkiye'de son yılların en ilginç dolandırıcılık olayı
Bebek sahilindeki cinsel ilişki rezaletine tahliye kararı
İstanbul'da korkunç kaza! 4 kişi öldü; kaza anı kamerada
Emekli maaşı zammında yeni zam senaryosu
Haberi duyan koştu! Bedava somona hücum!
Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti
Kim der ki 3 çocuk annesi! Bergüzar Korel'in kilolarından nasıl kurtulduğu ortaya çıktı