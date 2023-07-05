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CHP'de kongre takvimi belli oldu

CHP'de kongre takvimi belli oldu
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CHP'de kongre takvimi netleşti. İlçe kongreleri 5 Ağustos, il kongreleri ise 16 Eylül'de başlayacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kongre tarihleri belli oldu.

Buna göre, ilçe kongreleri 5 Ağustos'ta, il kongreleri ise 16 Eylül'de başlayacak.

Kongrelerde, partiye ilişkin önemli kararların alınması ve yönetim kadrolarının yenilenmesi bekleniyor.

CHP'de, 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri nedeniyle büyük kurultay ertelenmişti.

Geçtiğimiz günlerde CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 6 Haziran itibarıyla il ve ilçe kongrelerinin başlayacağı belirtilmişti.

 

Etiketler chp kongre ilçe
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