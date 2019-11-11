CHP'den Anıtkabir'de yaşanan skandala sert tepki

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası basın açıklaması düzenledi.



CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası basın açıklaması düzenledi. Öztrak, 10 Kasım'da Anıtkabir'de yaşanan skandallara ilişkin açıklama yaptı.

Öztrak, CHP'de tartışmaya yol açan Kahramanın Yolculuğu kitabıyla ilgili de konuştu. "Genel Başkanımız konuyla ilgili olarak nerede durduğumuzu açıklamıştır" diyen Öztrak " Bu kitapla ilgili söyleneceklerin hepsi söylenmiştir. Genel Başkanımızın sözleri üzerine söylenecek hiçbir söz yoktur" ifadelerini kullandı.

Öztrak'ın konuşmasından satır başları;

Dün Anıtkabir ciddi skandallara sahne oldu. Seçilmiş vekillere girişte zorluklar çıkarıldı ama atanmışlar rahat rahat geçtiler. Bu cürrete artık dur deme zamanı gelmiştir.

Bir partinin mitingindeymiş gibi Anıtkabir'de slogan atıldığını gördük. Bu saygısızlığı kınıyoruz. Anıtkabir yöneticileri ve MSB'nin açıklama yapmasını bekliyoruz. MSB bu duruma sessiz kalamaz. Bu densizler kimdir? Oraya nasıl sokulmuşlardır?

EKONOMİ

Siz Tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çektiniz. Bu ülkede ilk kez milli ordumuzun kozmik odalarına bu iktidar döneminde teröristler ellerini kollarını sallayarak girdi. Gazi meclisimizi bombaladılar. Sayın Erdoğan dışında ülkenin hiçbir devlet adamı kendisine "aptal olma" diyen birinin yanına koşa koşa gitmedi.

Ülkemizin ormanları, dereleri, dağları talan edildi. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette herkes geleceğe güvenle bakıyordu. Şu an millet çaresizlikten ailesiyle birlikte yaşamına son veriyor. Sarayın kibirli adamı herkesi kör, alemi sersem sanmaya devam etsin. www.gercekgundem.com'un derlediği habere göre Öztrak şöyle devam etti; Ekonomiyle beraber toplumumuz da çözülüyor. Bu toplumun vicdanı ölüyor. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ama sarayın gündeminde milletimizin çaresizliği hiç konuşulmuyor.

Asgari ücretliye konut kredisi vermeyi öneriyorlar. Asgari ücretlinin borç alacak hali kalmadı ki. Daha fazla borç yerine, asgari ücreti nasıl artırabiliriz onun hesabını yapsınlar.

Borcu olanlar ailelerine sahip çıkılacağı umudunu da kaybettiler. Ekonomik krizi yok sayarak, rakamlara makyajlayarak sorunları gizlemeye çalışırsanız doğru çözümleri üretemezsiniz.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE İKİNCİ TEHDİT MEKTUBU

Yeni bir tehdit mektubu yollandığı söyleniyor S-400 konusunda. Bu doğru mudur? Doğruysa ne yapacaksınız?

SORU CEVAP

Kahramanın Yolculuğu tartışması

Genel Başkanımız konuyla ilgili olarak nerede durduğumuzu açıklamıştır. Bu kitapla ilgili söyleneceklerin hepsi söylenmiştir. Genel Başkanımızın sözleri üzerine söylenecek hiçbir söz yoktur.