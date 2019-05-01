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  4. 01 Mayıs 2019 15:09

CHP’den Bahçeli’nin YSK'ye tehdit gibi sözlerine ilk tepki

MHP lideri Bahçeli’nin YSK’ya yönelik tehdit gibi sözlerine CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç’tan tepki geldi. Koç tepkisinde, “Aday bile çıkartmadığı İstanbul seçiminin YSK’ya adeta talimat vererek iptalini istiyor” ifadelerini kullandı.

CHP’den Bahçeli’nin YSK'ye tehdit gibi sözlerine ilk tepki
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli YSK’ya yönelik açıklamasında, “Milliyetçi Hareket Partisi Yüksek Seçim Kurulu’nun alacağı karara maşeri vicdana uygun olması kaydıyla elbette saygı gösterecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli’nin bu sözlerine CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, Twitter’dan tepki gösterdi. Haluk Koç Bahçeli’ye tepkisinde, “Beka beka diye bağıran bir siyasi parti başkanı, aday bile çıkartmadığı İstanbul seçiminin YSK’ya adeta talimat vererek iptalini istiyor” ifadelerini kullandı.

Haluk Koç’un açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Beka beka diye bağıran bir siyasi parti başkanı, aday bile çıkartmadığı İstanbul seçiminin YSK’ya adeta talimat vererek iptalini istiyor. Hukuk önemli değil, ihtiyaca binaen yenilenmeli diyor. DİKKAT; Demokratik süreç meşruiyet dışına çekilmek isteniyor. BAŞARAMAYACAKSINIZ!”

Bahçeli'den YSK'ya tehdit gibi sözlerBahçeli'den YSK'ya tehdit gibi sözler

 

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