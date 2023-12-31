CHP'den çok sert Süper Kupa tepkisi: ''Yanlarına kar kalmayacak''

CHP, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesine ilişkin, ''Kulüplerimizin Cumhuriyet'in 100'üncü yılında oynayacağı Süper Kupa finalinin Türkiye'de oynanması gerekirdi. Bugün de final maçını Suudi Arabistan'a götürenlerle birlikte bir bildiri açıklamayı doğru bulmuyoruz. Atatürk'e ve milli değerlerimize yapılan saygısızlıklara sebep olan pazarlıkların tarafı olanlarla aynı bildirilere imza atmayacağız'' açıklamasını yaptı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Cumhuriyet'in ilanından önce kurulmuş iki güzide kulüp olduğu belirtilerek, "Bu kulüplerimizin Cumhuriyet'in 100'üncü yılında oynayacağı Süper Kupa finalinin Türkiye'de oynanması gerekirdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak böylesine önemli bir karşılaşmanın Atatürk'e husumet duyan bir ülkeye götürülmesini doğru bulmadık ve başından beri bu yanlışa itiraz ettik. Bugün de final maçını Suudi Arabistan'a götürenlerle birlikte bir bildiri açıklamayı doğru bulmuyoruz. Atatürk'e ve milli değerlerimize yapılan saygısızlıklara sebep olan pazarlıkların tarafı olanlarla aynı bildirilere imza atmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi sorumluları aklayacak işlerin içinde olmayacak kendi özgün tavrını ve tepkisini göstermeye devam edecektir" denildi.

'SUUDİ ARABİSTAN YÖNETİMİ VE MAKAMLARINI ESEFLE KINIYORUZ'

29 Aralık 2023'te Türk spor ve diplomasi tarihinin en acı olaylarından birinin yaşandığını hatırlatılarak, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Süper Kupa finali Suudi Arabistan makamlarının saygısız tutumları nedeniyle oynanamadı. Bu saygısızlık İstiklal Marşımızı, ay yıldızlı bayrağımızı ve cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ü hedef alıyordu. Ancak sporcularımız ve kulüplerimiz Cumhuriyet'in 100'üncü yılında böyle bir saygısızlığa taviz vermediler. Hem sporcularımızı hem de kulüplerimizi yürekten kutluyoruz. Bunun yanında ay yıldızlı bayrağımıza, büyük Atatürk'e ve İstiklal Marşı'mıza tahammül gösteremeyen, sorunlar çıkartan Suudi Arabistan yönetimi ve makamlarını esefle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

'ATATÜRK, SİYASAL SİMGE DEĞİLDİR'

Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanması kararının alınmasından itibaren CHP'nin defalarca bu kararın yanlış olduğunu belirttiği ve bu karardan dönülmesini talep ettiği vurgulanarak, "Bu talebimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının kutlandığı bir ortamda böylesine önemli bir spor müsabakasının Türkiye'de bir şehirde oynanması düşüncesine dayanıyordu. Ancak iktidar tarafından bu tercih edilmedi ve birtakım finansal imkanlar uğruna böyle bir karar alındı. Suudi Arabistan konusunda iktidarın ilkesiz tutumunun ne yazık ki bu ilk örneği değildi. İstanbul'da vahşi bir şekilde katledilen Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi makamlarına devredilmesi, bu olayların içinde adı geçen Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Türkiye'de en üst düzeyde ağırlanması, şerefine sazlı sözlü yemekler tertip edilmesi, uçağın kapısında karşılanıp kapısına kadar uğurlanması, 90 yaşında Suudi kral öldüğünde yas ilan edip 12 Mehmetçiğimiz şehit olduğunda yas ilan edilmemesi iktidarın bu konudaki ilkesiz tutumunu gösteriyordu. Bilinmesi gerekir ki Büyük Atatürk, İstiklal Marşımız ve ay yıldızlı bayrağımız Türkiye'de ya da dünyanın hiçbir yerinde bir siyasal simge değildir. Böyle bir değerlendirilme kabul edilemez. Biz nasıl ki başka ülkelerin tarihine ve kültürüne saygı gösteriyorsak ulusumuzu birleştiren büyük kurucumuz Atatürk'ün, ay yıldızlı bayrağımızın ve İstiklal Marşımızın da aynı saygıyı görmesini bekleriz" denildi.

'YANLARINA KAR KALMAYACAKTIR'

Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözlerinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özdeyişini de hatırlatarak sporcularımızın ve kulüplerimizin bu ahlaklı tutumunu takdir ettiğimizi belirtmek istiyoruz. Ancak ülkemizin en temel değerlerini bir tartışma ve pazarlık konusu yapan yöneticilerin ve iktidar mensuplarının ise bu ahlak anlayışından nasibini almadığını üzülerek görmüş bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında kirli pazarlıklarla milletimizin tertemiz alnına kara bir leke çalınmaya çalışılmıştır. Ancak milletimiz el birliği ile bu oyunu boşa çıkartmış, Ata'sına ve bayrağına sonuna kadar sahip çıktığını göstermiştir. Milletimizin gerçeklerin farkında olduğunu ve bu olayın sorumlularını çok iyi bildiğini gözlemliyoruz. Erdoğan iktidarı döneminde yapanın yanına kar kalır düşüncesi hakimdir. Ancak emin olunuz ki Türkiye'nin yarınlarında bu saygısızlıkları yapanların, bu kirli pazarlıkta olanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır."

DHA