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CHP’den DEVA Partisi’nin seçim kararına ilk yorum

CHP’den DEVA Partisi’nin seçim kararına ilk yorum

DEVA lideri Babacan'ın 2023 seçimlerine kendi logosu ve adayıyla gireceğini açıklamasının ardından CHP'den ilk açıklama geldi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin haftalık değerlendirme toplantısında partisinin kendi isim ve logosuyla seçimlere gireceğini açıkladı. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya gelen partiler içersinde yer alan DEVA Partisi’nin bu kararına ise CHP’den ilk yorum Özgür Özel’den geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, DEVA Partisi’nin bu kararının kıymetli olacağını bildirdi. Özgür Özel, Millet İttifakı’nın dört partiden oluştuğunu belirterek, “Altıya genişleme potansiyeli var” dedi. Özgür Özel, DEVA Partisi’nin Millet İttifakı’na katılma durumu olursa kendi ismi ve logosu ile  yer alacağını ifade edildiğini açıkladı. Özel,  “Bu ittifak içinde bir sıkıntıya işaret etmiyor. Çünkü ittifak partileri aynı ittifak çerçevesinde kendi logoları ile yer alıyorlar” dedi. Özel’in açıklaması şöyle:

 “Tüm partiler kendi kararlarını verecek. Geçen hafta ittifak içinde ittifak tartışmaları yapılırken acaba tek bir listeden girme olurmu sorular gündeme gelmişti.DEVA Partisi kendi adını kullanacağımı söylüyor. Bu ittifak içinde bir sıkıntıya işaret etmiyor. Çünkü ittifak partileri aynı ittifak çerçevesinde kendi logoları ile yer alıyorlar. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor. 6’ya genişleme potansiyeli var. Olursa da DEVA Partisi’nin kendi ismi ve logosu ile yer alacağını ifade ediliyor. Kendi pozisyonlarını açıklaması için kıymetlidir. Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin kalkması Cumhur İttifakı’na karşı net bir cevap olması açısından kıymetlidir. Millet İttifakı’nın yol haritası ortada. Cumhur İttifakı’nda daha Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı açıklanmadı.

ÖZEL’DEN DESTİCİ’YE KIYAMAZLAR

Büyük Birlik Partisi, diyor ya dağılır mı diye. Cumhur İttifakı’nın birlikte fotoğrafları yok. BBP il fotoğraf çektirmekten rahatsızlık duyan MHP var. Bir üçlü fotoğraf yok. Hatta Destici’nin bütün söylem Cumhur İttifakı güzellemesine kurmuşken küçük ortağından kendisine 23 Nisan’da alkış bile yok. Alkış yok, fotoğraf yok ittifa var. Nasıl ittifak? Sayın Destici herkese laf yetiştirmeyi biliyor fotoğrafa giremiyor. Kıyamazlar. ”

 

Etiketler chp 2023 özgür özel deva açıklama seçim
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