CHP'den Erdoğan'a ilginç teklif

CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Ecz. Gamze Taşcıer, MHP’nin ruh sağlığı merkezleri açılması ile ilgili sunduğu yasa teklifine daha iyi bir fikrim var diyerek, “Çıkarsınlar bir kararname, depresyona girmek yasaklasın!” dedi.

Basın toplantısına başlarken basın mensuplarının ruh sağlığının iyi olup olmadığını soran Taşcıer, “Aranızda depresyon ilacı kullanan var mı? Bunu dile getirmekten imtina ediyor tabi insan, kişisel bilgilerin güvenliği konusunda vatandaş tereddütlü. Ama biz kullanmıyorsak bile hepimizin çevresinde muhakkak biri ruh sağlığı için ilaç kullanıyor. Peki, neden kullanıyor?” diye sordu.

“YANİ İSMET İNÖNÜ İLE ALAKASI YOK”

Son zamanlarda yaşanan trajik olaylara gönderme yapan Taşcıer, “Ülke öyle bir hale geldi ki, okulda not için cinayet işleniyor, otobüste koltuk için kavga çıkıyor, markette sıramı aldın tartışması yaşanıyor. Trafikte yan baktın kavgası çıkıyor, kornalar hele hiç susmuyor. Kimsenin kimseye tahammülü yok. Bu ülke daha önce böyle değildi. Son yıllarda bu hale geldi. Yani İsmet İnönü ile alakası yok. CHP’de iktidar değildi” ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin ''ruh sağlığı'' teklifinin ayrıntıları belli oldu

“HER KONUDA TOPYEKÛN BİR İNFİAL HALİ VAR”

Ülkede insanların infial halinde olduğunu söyleyen Taşcıer, “Sorun sadece trafikte olsa, sadece eğitimde olsa ya da sadece sağlıkta olsa sebebi başka yerde arayalım. Ama her konuda topyekûn bir infial hali var, dolayısıyla sorunun kaynağı 16 yıldır bu ülkeyi yönetenlerdir. Şimdi diyecekler ki CHP yine muhalefet yapıyor. Ama bunu ben söylemiyorum, iktidarın koltuk değneği olan partinin genel başkanı söylüyor” dedi.

“FARKINDA OLMALARI GÜZEL BİR AŞAMA AMA…”

MHP Genel Başkanının Ruh Sağlığı Merkezleri üzerine söylediklerini hatırlatan Taşcıer, “Sayın Devlet Bahçeli diyor ki ‘Vatandaşlarımızın maddi ve manevi zorluklarının yanında ruhsal olarak sorun yaşadıklarını görüyoruz. Ağırlaşan problemlerin farkındayız’ Bunun farkında olmaları güzel bir aşama ama zihniyette sorun var. İzledikleri yol yanlış. Meseleler neden-sonuç ilişkileri incelenerek çözüme ulaşabilir” diye belirtti.

“ÇIKARSINLAR BİR KARARNAME, DEPRESYONA GİRMEK YASAKLASIN!”

Sorunları neden sonuç ilişkisi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Taşcıer, "Ruh sağlığı bozuluyor diye ruh sağlığı merkezi açalım, suç oranı arttı cezaevi açalım, bu anlayış nedenle değil sonuçla uğraşmaktır. Bin tane ruh sağlığı merkezi açalım, on bin tane açalım. Bu sorunu çözer mi? Bakın, bir KHK çıkardılar iflas etmeyi yasakladılar, konkordato ilan edeceksiniz dediler. Baktılar konkordato sayısına yetişilemiyor kanun çıkardılar onu da zorlaştırdılar. Madem bu kadar kolay sorunların çözümü, benim Devlet Bahçeli’nin önerisinden daha iyi bir önerim var, çıkarsınlar bir kararname, depresyona girmek yasaklasın! Böylece sorun çözülmüş olsun" dedi.

DEPRESYON İLACI KULLANIMINDA 10 MİLYON ARTIŞ

2018 yılında ülke genelinde kullanılan depresyon ilaçları rakamlarını ve son dört yıldaki artışı açıklayan Taşcıer, “Rakamlar çok açık. 2014 yılında ecza depolarından çıkan ve satılan depresyon ilacı sayısı 39 milyon 134 bin 225. Dört yıl sonra bu rakamda 10 milyon artış görülüyor ve 49 milyon 227 bin 86’ya ulaşıyor. 4 yıldaki artış yüzde 25 oranında. Bu kadar kısa sürede böyle bir artışın nasıl bir açılması olabilir? Toplum olarak ruh sağlığımızın ve AKP’nin bizi hasta ettiğinin kanıtıdır bu rakamlar” şeklinde konuştu.

BAHÇELİ GERÇEK BİR ÇÖZÜM İSTİYORSA…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bir çağrıda bulunan Taşcıer, "Açıklama çok net, insanların kaygıları var, her 5 gençten biri işsiz, sanayici önünü göremiyor, çalışanlar her gün işten çıkarılma korkusuyla işe gidiyor, çiftçi ürünümü satabilecek miyim kaygısıyla yastığa kafasını koyuyor. Eğer Sayın Bahçeli gerçek bir çözüm istiyorsa iktidarın destekçisi olmaktan vazgeçsin, bu iktidar değişsin, o zaman toplum nasıl huzura eriyor, sakinleşiyor hep beraber görelim. Bu sorunun en temiz ve kökten çözümü budur" dedi.