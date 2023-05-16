CHP'den ikinci tur için o isme görev
CHP'de, Onursal Adıgüzel'in görevden alınmasının ardından seçim kampanyasıyla ilgili kritik bir görevlendirme yapıldı.
14 Mayıs'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha seçim kampanyası yürütecek. Türkiye 28 Mayıs'ta 13. cumhurbaşkanını belirleyecek. CHP'nin seçim kampanyasında çalışmalar yürütecek yeni isim belli oldu.
KILIÇDAROĞLU, ADIGÜZEL'İ GÖREVDEN ALMIŞTI
CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Onursal Adıgüzel, seçim gecesi CHP'nin veri takip sistemiyle ilgili yaptığı açıklamalar sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınmıştı.
SEÇİM KAMPANYASINDA SORUMLU OLACAK
Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde "Siyasal İşler ve Seçim Propagandası" konusunda çalışmalar yürütmek üzere Mehmet Ali Yüksel, Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.
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