CHP'li Burcu Köksal ve Veysel Topçu AK Parti saflarına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Toplantının sonunda CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, AK Parti'ye katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize teşekkür ediyorum. Konuşmamın hemen başında şahsıma sizler gibi yol ve mücadele arkadaşları bahşettiği için Cenab-ı Allah’a sonsuz hamdediyorum. Ülkesi ve milleti için hizmetten başka gayesi olmayan böyle bir teşkilatın Genel Başkanı olmaktan duyduğum bahtiyarlığı tekrar ifade ediyorum. Sağdan soldan patlak veren kokuşmuşluk karşısında adı ak, alnı ak, sicili ak böyle bir hareketin mensubu olmaktan haklı onurunu yaşıyor; davamıza en küçük bir leke bulaştırmadığınız için sizleri tebrik ediyorum.

Biliyorsunuz bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz. 14 Ağustos 2001’de 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' iddiasıyla çıktığımız bu kutlu yolda 25 yıldır aziz milletimizin desteği ve hayır duasıyla hamdolsun kararlılıkla yürüyoruz. Partimizi hedef alan nice saldırılara rağmen sırtımızı önce Hakk’a sonra halka verdik; milletin çizdiği istikametten ayrılmadan işte bugünlere geldik. Çok şükür 25 yıldır aziz milletimizin umudunu boşa çıkarmadan, bize yüklediği ağır mesuliyetin idrakiyle gece gündüz çalışıyoruz. 25. kuruluş yıl dönümünü hem partimiz hem de demokrasi ve kalkınma mücadelemiz açısından önemine, anlamına ve tarihimizde temsil ettiği müstesna konuma uygun şekilde değerlendirmek niyetindeyiz.

Bir taraftan her günü, her anı hizmet ve eser siyasetiyle geçen 25 yılımızı tekrar hatırlarken, diğer taraftan daha büyük başarılara imza atacağımız ikinci çeyrek asrın vizyonunu ortaya koyacağız. İnşallah bunu da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Hem kendimizi sığaya çekecek, nerede eksiğimiz, hatamız varsa tespit edecek, hiçbir komplekse kapılmadan öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Hem de 25 yılın tecrübeleri ışığında Türkiye’nin ve Türk demokrasisinin gelecek çeyrek asrına yön verecek bir tasavvuru, bir paradigmayı, millete umut aşılayacak yeni bir vizyonu şekillendirmenin çabası içinde olacağız. Hizmetle, planla, projeyle, ufukla ve vizyonla işi olmayanların bizi kendi sığ gündemleriyle meşgul etmelerine fırsat vermeyeceğiz.

Her zaman söylediğim gibi; biz işimize bakacağız, önümüze bakacağız. 25 yılın birikiminin rehberliğinde, gelecek 25 yılda nasıl bir Türkiye görmek istediğimizin yol haritasını şimdiden belirlemeye odaklanacağız. Her birinizden, büyük bir gururla kutlayacağımız 25. yıl etkinliklerimize bu anlayışla yaklaşmanızı bekliyorum. Biz AK Parti olarak; yegane hedefi, gayesi, amacı millete ve ülkeye hizmet etmek, hizmet üretmek olan bir siyasi hareketiz.

Anadolu'yu Trakya'yı 7 coğrafi bölgemizin tamamını 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak ülkesine milletine şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz.

İnşallah birazdan AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz safalar getirdiniz diyorum.

Şunun bilinmesini isterim ki iyice muvazeneyi yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi kirli yolumuzdan alıkoyamaz.

Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikastı yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir.

Affınıza sığınarak söylüyorum meyhane jargonuyla ona buna saldırarak ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz.

CHP yönetimi vatandaşın aklıyla artık alay etmeyi bırakmalı başkalarını suçlama kurnazlığından biran önce vazgeçmelidir.

Hata yapmak insana mahsustur; fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat ve ucuz bir stratejidir. CHP yönetimi, iftira ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalıydı.

Herkesi bir kez daha siyasette seviyeyi, nezaketi, centilmenliği gözetmeye çağırıyorum. Onlar ne yaparsa yapsın; biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon’un daha çok gelişmesi için birlikte çalışacağız. Şu gerçeği sizlere ve tüm yol arkadaşlarıma tekrar hatırlatmak istiyorum: Biz makamda, unvanda, koltukta şeref bulan değil; aksine şerefi millete hizmet etmekte gören bir kadroyuz. "Bizim siyaset tarzımızda eski-yeni ayrımı yoktur. Bizim anlayışımızda kibir yoktur, böbürlenme yoktur, millete tepeden bakma, millete karşı hürmetsizlik yoktur. Bizde hizmet ve eser yarışı vardır, milletin gönlüne girme rekabeti vardır. Hepimiz Türkiye’yi ve Türk milletine hizmet davasının neferleriyiz. Türkiye Yüzyılı’nı inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden koşturacağız. Buradaki her bir arkadaşımın da şahsımla aynı hassasiyetleri taşıdığını çok iyi biliyor, sizlere güveniyorum.

Değerli yol arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim; muhalefetin nereden tutsanız elinizde kalan sorunlu yaklaşımından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da nasibini alıyor. Aralarında genel başkanların da olduğu muhalefet aktörleri; gurbeti sılaya çevirmiş 7 milyonu aşkın bu kardeşimizi dışlamaya, ötekileştirmeye, onlara ikinci sınıf insan muamelesi yapmaya maalesef devam ediyor. Hatırlayın, geçen yaz yüreği memleket hasretiyle yanan vatansever bir kardeşimize sırf Türkiye’yi övdü diye yapmadıklarını bırakmadılar. Hatta ağzı bozuk bir tanesi çıktı, bu insanlarımıza yönelik affedersiniz 'zırzop' ifadesini kullanacak kadar ileri gitti. Bunun için özür dileme erdemini bile göstermediler; hiçbir şey olmamış gibi siyasi ahlaktan, vatandaşa saygıdan bahsetmeye devam ettiler. Biz hatalarını düzeltmelerini bekledikçe, bakıyorsunuz bunlar yanlışta ısrar etmeyi sürdürüyor. Ellerine geçirdikleri her fırsatı Avrupa’da yaşayan kardeşlerimize yönelik bir linç kampanyasına dönüştürüyorlar.

Buna geçtiğimiz hafta bir kez daha şahitlik ettik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Belçika ziyaretinde orada yaşayan esnaflarımızı ziyaret etti diye yapmadıkları nezaketsizlik kalmadı. Neymiş; yurt dışındaki esnaflarımızı niçin ziyaret ediyormuşuz? Neymiş; niçin Türkiye’de esnaf ziyareti yapmıyormuşuz da Avrupa’da yapıyormuşuz? Yahu insanda biraz vicdan olur, adalet duygusu olur, rakiplerini takip edecek kadar siyasi akıl olur! Hadi bunlar yok diyelim, insanda en azından millet bilinci olur. Meşhur hikâyedeki gibi; biz bunun neresini düzeltelim?"

Birincisi; AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak esnafla en sık bir araya gelen; tüccarından sanayicisine, iş çevreleriyle irtibatı en güçlü kadro biziz. Ayrıca belediye başkanlarımız, il-ilçe başkanlarımız her fırsatta kendi il ve ilçelerinde ticaret erbabımızın kapısını çalıyor, halini hatırını soruyor. Kabinemiz, ekonomi yönetimimiz aynı şekilde iş dünyamız başta olmak üzere toplumumuzun çeşitli kesimleriyle buluşuyor, istişare ediyor. İkincisi; yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın kardeşimizle, ülkemiz sınırları içinde yaşayan 86 milyon vatandaşımız arasında ne fark var? 81 ilimizdeki esnaflarımız ile Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar dünyanın farklı yerlerinde helalinden rızkını kazanan insanlarımız arasında Allah aşkına nasıl bir fark var? Bundan 60-70 sene önce bir bavulla Avrupa’ya gitmiş, çok zor şartlar altında çalışmış, yeri gelmiş aşağılanmış, yeri gelmiş ayrımcılığa uğramış ama sonunda emeğiyle, alın teriyle, bileğinin gücüyle acı vatanı ikinci vatan eylemiş; yurt dışında güzel ahlakın, dürüstlüğün timsali olmuş bu kardeşlerimizi biz nasıl kendimizden ayrı görebiliriz? Bir defa şunu herkes bilsin, anlasın ve kabul etsin: Ankara Çıkrıkçılar Yokuşu’ndaki kardeşlerimiz nasıl bizim insanımızsa; Berlin’deki, Brüksel’deki vatandaşlarımız da canımızdan birer parçadır.

AFYONKARAHİSAR VE DİNAR BELEDİYE BAŞKANLARINA ROZETLERİ TAKILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya rozetini taktı.