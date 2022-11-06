CHP'li isim paylaştı: ''Erdoğan önce simit yedi, sonra da...''

CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığına ait yatıyla boğaz turu attığını iddia etti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığına ait yatıyla boğaz turu attığını iddia etti.

Boğazda etrafındaki polis tekne ve korumalarıyla seyreden yatın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Başarır, Erdoğan’ın simit dağıttığı görüntüleri hatırlatarak şunları yazdı:

“Erdoğan, Taksim’de vatandaşlara simit dağıttıktan sonra, onlarca sahil güvenlik teknesi ve helikopter eşliğinde boğazda ‘yüzen saray’ ile özel bir tur yapmış. İnsanları çay ve simit hesabına mahkum edenler, lüks içinde Lale Devri'nde yaşamaya devam ediyor!”