CHP'li Uyar'dan OVP'ye çok sert eleştiri: ''Emeğe karşı açık bir saldırı programıdır''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, hükümetin Orta Vadeli Programı sert dille eleştirdi. Uyar, ''İktidar, alicengiz oyunuyla kıdem tazminatı hakkını gasbetmek için bir hazırlığa girişmiş bulunuyor. Orta Vadeli Program (OVP) bu haliyle; emeğe, emeğin kazanılmış haklarına, mevcut kamusal emeklilik sistemine karşı açık bir saldırı programıdır'' dedi.

CHP'li Uyar, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uyar, çarşamba günü OVP'nin açıklandığını hatırlatarak, "İktidar söz verip de yapamadıklarını yeni bir program vasıtasıyla bir başka bahara erteleme kararı aldı. İktidarın programında vatandaşa yine işsizlik, güvencesiz çalışma, yoksulluk ve yüksek enflasyonla yaşamak reva görüldü. Bakın, açıklanan programda bu yıl için enflasyon öngörüsü yüzde 65 oldu. Daha bir ay önce Merkez Bankası'nın tahmini yüzde 58 idi. Yılın sonunda enflasyon yüzde 70 çıkarsa şükredeceğiz. Bu demek oluyor ki 45 aydır çift haneli enflasyon ile yaşadığımız yetmedi, en az 28 ay yani 2 yıl 4 ay daha çift haneli enflasyona mahkum olarak yaşayacağız. Bir başka deyişle; işçiler, kamu emekçileri, emekliler en az 2 yıl 4 ay daha yoksulluk ve sefalet ücretleriyle yaşamak zorunda kalacak. Tabi o da program tutarsa. Bu yüzden, bu program orta vadeli bir ekonomi programı olmaktan ziyade emekçilere dayatılan uzun vadeli bir sefalet programıdır" diye konuştu.

‘İŞÇİLERE, EMEKÇİLERE REVA GÖRECEĞİNİZ PROGRAM BU MU’

OVP'nin emeklilik sistemi ve esnek çalışma programını kapsayan 21’inci ve 29'uncu maddesini eleştiren Uyar, "İktidar sadece çalışma yaşamını değil aynı zamanda sosyal güvenlik sistemini de esnek ve güvencesiz bir yapıya dönüştüreceğini ifade ediyor. Bir başka deyişle emeklilere, halihazırda emekli olmayı bekleyen vatandaşlarımıza 'kamusal emeklilik hakkınızı piyasalaştıracağım' diyor. İktidar, alicengiz oyunuyla kıdem tazminatı hakkını gasbetmek için bir hazırlığa girişmiş bulunuyor. Orta Vadeli Program bu haliyle; emeğe, emeğin kazanılmış haklarına, mevcut kamusal emeklilik sistemine karşı açık bir saldırı programıdır. 'Türkiye Yüzyılı' diye öve öve bitiremediğiniz dönemde; işçilere, emekçilere reva göreceğiniz program bu mu" ifadelerini kullandı.

DHA