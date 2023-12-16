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CHP'li vekil Saadet Partisi'ne geçti

CHP'li vekil Saadet Partisi'ne geçti
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CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından Meclis'teki grubu düşen Saadet-Gelecek partilerinin yeniden TBMM Grubu kurabilmesi için Saadet Partisi'ne geçti.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Meclis'te Saadet ve Gelecek partilerinin kurduğu grup düştü.

Meclis'te grup kurabilmek için 20 milletvekilinin olması gerekiyor.

Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından, Saadet Partisi'nin Gelecek Partisi'yle kurduğu grubun milletvekili sayısı 19'a düşmüştü.

CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap TBMM Genel Sekreterliği’ne verdiği dilekçe ile Saadet Partisi'ne geçti. Böylece Saadet ve Gelecek Partileri toplam milletvekili sayısını 20'ye yükselterek TBMM grubu kurmalarının önü açıladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kasap, Hasan Bitmez'in söylemi bitmesin diye vicdani sorumluluk hissettiğini söyledi. 

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise "Muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması, halkın gerçeklerinin Meclis'te ifade edilmesine olanak tanınması için, bütçe görüşmeleri ile kısıtlı olmak kaydıyla Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi grubuna geçmiş bulunuyor. Muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması amacıyla aldığımız bu karara diğer partilerden de destek bekliyoruz" dedi.

Etiketler meclis tbmm transfer saadet partisi chp
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