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CHP'nin görüşme önerisi reddedildi; Meclis tatile girdi

CHP'nin görüşme önerisi reddedildi; Meclis tatile girdi
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TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran CHP'nin 'genel görüşme' önerisi Genel Kurul'da kabul edilmedi. Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

14 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, CHP'nin çağrısı üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında olağanüstü toplandı. Genel Kurulda muhalefet partileri; CHP, YSP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partili milletvekilleri hazır bulundu. Meclis Başkanvekili Celal Adan, yoklama yaparak, toplantı yeter sayısının bulunduğunu ve oturumu başlattığını söyledi. Çoğunluk sağlandıktan sonra kuliste bekleyen Cumhur İttifakı milletvekilleri de Genel Kurul salonuna girdi. Genel Kurulda, CHP'nin, 'KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması' önerisi üzerine gruplar adına görüşmeler başladı. 

CHP'nin 'genel görüşme' önerisi Genel Kurul'da kabul edilmedi. Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi. 

 

DHA

Etiketler tbmm meclis olağanüstü toplantı
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