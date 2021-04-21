'Çocuklu yoksul ailelere yardım yapılsın' teklifi reddedildi

CHP’li Turan Aydoğan, 0-6 yaş grubu çocuğu olan yoksul ailelere yardım yapılsın teklifi, AK PARTİ ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, her türlü acil durum, afet ve salgın hastalık döneminde muhtaç durumda olan 0-6 yaş grubu çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için kanun teklifi verdi.

Aydoğan hazırlamış olduğu Kanun teklifi üzerine Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada özellikle pandemi sürecinde yaşanan büyük yoksulluğun altını çizdi.

Aydoğan, ''Hani, apartman merdivenlerini silen bir anne vardı, hatırlarsınız, değil mi? Otuz yıl çalıştıktan sonra hiçbir destek almaksızın apartman merdiveni siler hâle geldi ve demişti ki: ‘Ben bu devlete otuz yıl çalıştım. Şimdi çocuğum için apartman merdiveni siliyorum. Bu devlet bana bir yıl bile bakamadı.’

Çocuklar aç, çocuklar yoksul, çocuklar bir dünya savaşının yıkımını yaşar gibi salgın döneminde ihmal edilmiş bir dünyanın içerisinde yaşıyorlar ülkemizde. Bu kanun teklifi bu amaçla verilmiş bir kanun teklifidir. Arzu ediyorum ki siz de vicdanınızla dinleyin, bu kanun teklifini reddetmeyin, reddedecekseniz de çıkın burada ‘Aslında içeriği doğruydu, bir haftaya kadar biz getireceğiz.’ deyin, biz destekleyelim, siz geçirin'' ifadelerini kullandı.

''EMİNİM Kİ SİZİN VİCDANINIZ DA KANIYORDUR''

Teklifin içeriğini açıklayan Aydoğan, “Teklifin içinde ne var? Diyor ki: ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu'nun 2'nci maddesine bir ek yaparak her türlü acil durum, afet ve salgın hastalık döneminde fakir, muhtaç durumda bulunan insanların 0-6 yaş grubu çocuklarının temel ihtiyaçlarının karşılanmasının fon kurulu ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıyla belirlenecek kriterler ve süreler içerisinde karşılanması.’ Yani çocuklarımız aç kalmasın, çocuklarımız, kendi kaderlerini tayin etme haklarının olmadığı bir dünyada, bir zulmü yaşar hâle gelmesinler. Eminim ki sizin de vicdanınız bu görüntülerden dolayı kanıyordur” şeklinde konuştu.

REDDEDİLDİ

Aydoğan'ın teklifi, AK Parti ve MHP'lilerin oyları ile reddedildi.