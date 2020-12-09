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  4. 09 Aralık 2020 19:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bakü'ye geldi.

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