Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere yeni hibe ve destekleri açıkladı

Türkiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını konuşurken, konuyla ilgili olarak ne diyeceği en çok merak edilen isim olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, çiftçiler ile gerçekleştirdiği iftar buluşmasında İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına değinmedi, çiftçilere verilecek yeni hibe ve destekleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilerle bir araya geldiği iftar programında konuştu. Erdoğan, çiftçilerin 15 Temmuz darbe girişiminde milli iradeyi ve ülkeyi korumak için en ön safta yer aldıklarını ifade ederek, "Darbecileri engellemek için mahsulünü ateşe verecek kadar vatanlarına sevdalı çiftçilerimizin fedakarlığını hiçbir zaman unutmayacağız. O karanlık gecede darbecilere meydanları dar eden tüm kahramanlara ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. 15 Temmuz gibi nice badirelerin üstesinden sizlerle birlikte geldik. Sadece demokraside değil tarımda, hayvancılıkta, ihracatta ülkemizi takdirle takip edilen seviyeye birlikte getirdik. Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle omuz omuza inşa edeceğiz" dedi.

'85 MİLYONUN HUZURU VE ESENLİĞİ İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ'

Erdoğan, çiftçilere hak ettiği değeri verme çabasında olduklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm vatandaşlarımızın saadeti, refahı, kardeşliği için geceli gündüzlü koşturuyoruz. Önümüze çıkan engellere takılmadan, şahsımızı ve hükümetimizi hedef alan saldırılara teslim olmadan, Türkiye'nin iyiliğini istemeyen alçakların sabotajlarına prim vermeden 85 milyonun huzuru ve esenliği için gayret gösteriyoruz. Hem tarıma hem de yaz- kış demeden, üretim demeden çiftçi kardeşlerimize hak ettiği değeri vermenin çabasındayız. Gayretlerimizin, emeklerimizin olumlu neticelerini hamdolsun çok geniş bir yelpazede görmeye başladık. Bitkisel üretimden hayvancılığa, balıkçılıktan kırsal kalkınma yatırımlarına tarımın her alanında ülkemizin gerçek potansiyeli ortaya çıkıyor" diye konuştu.

'TARIM- ORMAN SEKTÖRÜMÜZ ORTALAMANIN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ'

Verimli ve kaliteli üretimin artması için son 22 yılda, reel rakamlarla 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdiklerini açıklayan Erdoğan, "2025 yılında, şu ana kadar 24 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Yine burada, birilerinin 'Türkiye'nin tarım bittiği' dediği rakamları söylüyorum; ülkemizde 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Bunların birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Sebze ve meyve üretiminde dünyada 4'üncüyüz. Bitkisel üretimde 11'inciyiz. 21 üründe, dünyada ilk 3'teyiz. Çiğ süt üretiminde dünyada 9'uncu, Avrupa'da 3'üncü sıradayız. Sığır eti üretiminde dünyada 7'nci, Avrupa'da 1'inci konumdayız. Tavuk eti üretiminde dünyada 9'uncu, Avrupa'da ise 2'nciyiz. Yumurta üretiminde dünyada 10'uncu, Avrupa'daki 2'nciyiz. Bal üretiminde dünyada 2'nci, Avrupa'da ilk sırada bulunuyoruz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada 16'ncı, Avrupa'da 2'nci sıradayız. Üretimdeki bütün bu başarılarla birlikte tarım- orman sektörümüz geçen yıl Türkiye ortalamasının da üzerinde büyüme gerçekleştirdi. 2002 yılında 25 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı üç katına çıkartarak, 2024 yılında 74 milyar dolara yükselttik" dedi.

'TÜRKİYE, TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA LİDER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Tarım bitti' iftirası atılan Türkiye, bugün tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ise 8’inci sıradadır. Aynı dönemde, ihracatımızı 3,8 milyar dolardan aldık geçen sene 32,6 milyar dolara ulaştırdık. 2002'de ülke olarak neredeyse bir yılda yaptığımız ihracatı bugün sadece tarımda gerçekleştiriyoruz. Tarımda son 22 yılda, 110 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdik. 186 ülkeye, 2 bin 250 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz. İhracatta 13 üründe, dünyada ilk 3 arasındayız. Tohumculukta 104 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bu listeyi daha da uzatmamız mümkündür, idrakları kapanmamış olanlar için bu rakamlar ziyadesiyle kafidir. Onlar bir yalan bulup, değilse uydurup hükümetimizi ve tarım sektörünü karalamaya devam ederler. Muhalefetin çarpıtmalardan medet umarak perdelemeye çalıştığı tarım sektörümüzün gerçekleri bunlardır" diye konuştu.

'FAHİŞ FİYATLA MÜCADELEMİZ HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR'

Vatandaşın kaliteli, sağlıklı ürünlere ulaşmasını amaçladıklarını söyleyen Erdoğan, "Amacımız, insanımızın ücretini ödediği üründe hile, hurda, aldatmaca olmamasıdır. Bakanlığımız, sizlerin alın terinizle ürettiğiniz ürünleri vatandaşlara sahtecilikle, taklitle sunanlara karşı bir denetim seferberliği başlattı. Denetimler sonucunda taklit, tağşiş yapılan sağlıksız ürünler artık anlık olarak yayınlanıyor. Sağlıklı ve güvenilir gıda denetimleri yanında fahiş fiyatla mücadelemiz de hız kesmeden sürüyor. Bu ramazan öncesinde, fırsatçılara meydanın boş olmadığını göstermek adına bir dizi tedbir aldık. Devlet olarak adeta dört koldan çok yoğun bir mücadele içine girdik. Ticaret Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Rekabet Kurulumuz fahiş fiyat yapanlarla ilgili incelemeler başlattı. Ayrıca, ürün arzına dönük önlemler aldık. Bu mübarek günlerde, temel gıda ürünlerinde arz sıkıntısı yaşanmadı. Hatta birçok işletmemiz indirim kampanyalarıyla hem enflasyonla mücadeleye destek verdiler hem de ramazan ayında vatandaşımızın daha uygun maliyette ürünlere ulaşmasına destek oldular. Ramazan ayından sonra da bu mücadelemiz sürecek" dedi.

'132 MİLYAR LİRA YATIRIMLA 321 TESİSİ HİZMETE SUNACAĞIZ'

Tarımda plansız üretimden kaynaklı sorunların giderilmesi için devrim niteliğindeki düzenlemeyi geçen yıl uygulamaya koyduklarını söyleyen Erdoğan, "Sektörün yıllardır beklediği tarımsal üretim planlamasına başladık. Artık hangi ürünün nerede, ne kadar ekileceğini planlıyoruz. Düzenlemeyle, 'Bu ürün para etmedi, elde kaldı' gibi şikayetlerin de önüne geçeceğiz. Üretim planlamasıyla uyumlu olarak yeni destekleme modelimizi de kamuoyumuzla paylaştık. Artık çiftçilerimiz hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden biliyor ve ürün ekim planını buna göre yapıyor. Hayvancılıkta da planlama bölgeleri oluşturduk. Üretim yapacaklara ilave teşvik ve desteklerimizi açıkladık. Üretim planlamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki 3 yıl içerisinde daha net göreceğiz. Tarım yapılan tüm alanları kayıt altına alarak, destekten faydalanan çiftçi sayımızı artırıyoruz. Bütün tarım politikalarımızın merkezine, üretimin en temel faktörü suyu alıyoruz. Son 22 yılda tam 3 trilyon 350 milyar lira maliyetli 11 bine yakın su ve sulama tesisini hizmete almıştık. Bu yıl içinde de 132 milyar lira yatırımla 321 tesisi daha sizlerin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

'KADIN VE GENÇ NÜFUSUN ÜRETİME TEŞVİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

Erdoğan, iklim krizine karşı tarım sigortasının önemi üzerinde de durarak, "Sadece devletimizin yatırımları ve sizlerin emeğiyle üretimde istenen sonuçların alınması mümkün değil. Her geçen yıl iklim değişikliğinin sebep olduğu sıkıntılara daha fazla maruz kalıyoruz. Maalesef bu yıl da benzer bir durumla karşılaştık. Bu tür durumlar için tarım sigortasının ehemmiyetini tekrar hatırlatıyor, sigorta yaptırmayan çiftçi kardeşlerimizi sigorta yapmaya davet ediyorum. Prim ödemelerinin 3'te 2'sine kadarını devlet olarak karşıladığımız TARSİM'in kapsamını her geçen yıl genişletiyor, yeniliklerle çiftçimizin ürünlerini koruma altına almasına destek sağlıyoruz. Kırsalda hayat standardının yükseltilmesi, kadın ve genç nüfusun üretime teşvik edilmesine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Uyguladığımız kırsal kalkınma programlarında yüzde 50 ile yüzde 100 arası hibe desteklerimiz bulunuyor" dedi.

Erdoğan, sektörün gelişimi için yeni kaynakları kullanmayı sürdürdüklerini ifade ederek, "2025 yılında, bütçeden ve uluslararası kurum, kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz. Böylece, kırsala yaklaşık 25 milyar liralık yatırım ve 10 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. Ayrıca, uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan yeni kaynakları taşkın koruma projelerinden kuraklık önleme sistemlerine, kırsal kalkınmadan ormancılığa kadar sektörümüzün gelişimi için kullanmayı sürdürüyoruz. Bu seneden itibaren 5 yıl boyunca, tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar, yani, 37 milyar lira yeni kaynağı çiftçilerimize hibe olarak vereceğiz. Bunun 250 milyon dolarının sadece deprem bölgesine tahsis edildiğini de ayrıca ifade etmek isterim" diye konuştu. (DHA)

DHA