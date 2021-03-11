Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklal Marşı 84 milyonun ortak paydasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Milli şairimizin ruhu şad olsun. Biz mayası şiirle yoğrulmuş bir milletiz. Anadolu toprakları şairleri sultan, sultanları şair kılan bereketli topraklardır. Bu topraklar nice söz üstadını yetiştirerek dünyaya armağan etmiştir. Mısralarında bazen aşkı, bazen hüznü, bazen birliği, kardeşliği dile getiren bu köklü geleneğin en güçlü temsilcisi hiç şüphesiz milli şair Mehmet Akif Ersoy'dur.

Akif yaşayışı ile duruşu ile milli şair olmayı hak etmiş bir anıt insandır. Bu toprakların sesi ve soluğu olmuştur. Akif müstemleke aydınlarına karşı bu toprakların sesi olmuş sembol bir şahsiyettir. Milli mücadeleye katılmaya çağrılan ilk şairdir.

Yıllarca Mısır'da sürgün hayatı yaşadığı halde ülkesine ve milletine hiçbir zaman küsmemiştir.

Mehmet Akif doğru bildiğini söylemekten çekinmemiştir. verdiği sözü ölümüne yerine getirmeye çalışmıştır. 63 yıllık çileli ömründe hiç makam peşinde olmamıştır. Övüldüğünde yüzü kızaracak kadar mütevazı bir hayat yaşamıştır.

Mehmet Akif'e 'mahalle kahvesi hatibi' diyerek tahkir edenler, zamanla unutulup giderken, milletimiz milli şairini baş tacı etmiş, vefatından sonra da onu daima hürmetle, minnetle hatırlamıştır.

İstiklal Marşı değerler manzumemizin sembolüdür. Her mısrası gözyaşları ile kabul edilen bir başka marş yoktur. İstiklal Marşı istikbal marşı olarak da kaleme alınmıştır. Millet olarak Mehmet Akif gibi bir şaire sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır. İstiklal Marşı milletimizle birlikte tüm mazlumların özgürlük mücadelesine ilham kaynağı olmuştur.

Hala İstiklal Marşı'mızı içselleştirmekte zorlananlar olsa da biz onların azınlıkta olduğunu biliyoruz. Bu vatanın ekmeğini yiyen, havasını soluyan, bugün bu topraklar üzerinde özgürce yaşayan hiç kimsenin İstiklal Marşı ile sorunu olamaz. Milletin emanetini taşıyan insanların İstiklal Marşı'ndan rahatsız olma şansı yoktur.

Biz Türkiye olarak bekamız karşı saldırıları ile başarı ile püskürttük. Sınırlarımıza kadar dayanan DEAŞ projesinin kök salmasına rıza göstermedik. 15 Temmuz'da ülkemizi işgale yeltenenlere sokakları meydanları dar ettik. Ay yıldızlı bayrağımızın gönderden indirilmesine müsaade etmedik.

Gerek siyasette, günlük hayatta rekabet olması gayet tabidir. Esasen bu farklılıklarımız millet olarak bizim zenginliğimizdir. Farklılıklarımızı kardeşliğimizin önüne geçirmemektir. 84 milyon olarak İstiklal Marşımızın etrafında kenetlenmeliyiz. İstiklal Marşı, Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Arabıyla, Alevisi, Sünnisi, Lazıyla 84 milyonun ortak değeri, ortak paydasıdır.

Türkiye bizim ortak çatımız, İstiklal Marşı ortak andımızdır. 'Türkiye' ortak paydasında kucaklaşmaktan, birbirimizi Allah rızası için sevmekten başka bir çaremiz yoktur.