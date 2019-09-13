Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası haber ajansı Reuters'ın sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Bölgede barış için S-400'leri almak zorundaydık. Bu sistemin F-35'lerle çakışan bir yönü söz konusu değil" dedi. Erdoğan, kabine değişikliği iddialarına ilişkin de "İhtiyacımız olduğu anda böyle bir şey yaparız, siparişle değil" açıklamasını yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

ABD İLE S-400 GERİLİMİ

Rusya samimi bir yaklaşım ortaya koydu.Bölgede barış için bu adımı atmak durumundaydık. En geç Nisan ayına kadar yerlerine monte edilmiş olacak. Savunma sanayinde çok önemli adımlar atıyoruz. Bu bir savunma sistemi. F-35'lerle çatışan veya çakışan bir yönü söz konusu değildir.

ABD İLE F-35 GERİLİMİ

Biz sadece alıcı değil, aynı zamanda üretici durumundayız.

ABD seyahetinde sayın Trump ile bunları da konuşacağız. Trump'la birbirimize hep şeffaf ve rasyonel davrandık. Trump'a sizden belli miktar Patriot alabiliriz dedim. F-35'lerde önümüz tıkanırsa çaresine bakacağız.

ANKARA'DA ÜÇLÜ SURİYE ZİRVESİ

Hem İran ile hem Rusya ile ikili görüşmelerimiz olacak hem de üçlü görüşmemiz olacak. Buradaki beklenti anlık ateşkesler değildir. Göçün sona erdirilmesini, ateşkesin teminini hedefliyoruz. İdlib halkına her türlü yardımı ulaştırmaya çalışıyoruz. Göçe karşı gerekirse kapıları açmak zorundayız dedim.

Almanya ve Fransa ile Ekim'de dörtlü zirve de gündemde.



ABD İLE GÜVENLİ BÖLGE SIKINTISI

YPG/PYD PKK'nın bir koludur bunu Batı'ya anlatamadık. ABD buraya on binlerce TIR dolusu mühimmat getirdi. NATO ortağınıza parayla vermediğinizi bunlara bedava veriyorsunuz. Sayın Trump bizi anlamalı diye düşünüyorum. Bu oyalama siyaseti bizim sabrımızı deneme midir? 20 mil yani yaklaşık 30 km talebi Sayın Trump'tan geldi. Trump'ın dediklerine altındaki ekip uymadı.

"REJİMİN SALDIRISI OLURSA DURMAYIZ"

İdlib'deki gözlem noktaları için muhatabımız Rusya'dır. Rejimin saldırısı olursa şu anki gibi durmayız.

Biz 40 milyar dolar harcadık, AB verdiği sözleri tutmadı.

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ

Uluslararası hukuka göre her şey nüfusa göre paylaşılır. Alakası olmayanlar burada söz sahibi olmaya çalışıyor. Doğu Akdeniz'de KKTC haklarını alacaktır.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Kabine ile ihtiyacımız olduğu anda yaparız, siparişle yapmayız. Ortada bir sıkıntı yokken kabine konusunu ele almanın anlamı yok. Gerek duyulursa yaparız.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ ELEŞTİRİLERİ

Bu eleştirileri getirenler siyaseti ve devleti bilmiyor.