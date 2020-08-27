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  4. 27 Ağustos 2020 19:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vahdettin Köşkü'nde kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vahdettin Köşkü'nde kritik görüşmeler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ve beraberindekileri kabul etti.

Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de yer aldı.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Meşri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri'yi kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

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