Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Korona bağışları nerede' sorusuna tepki çeken yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında 7 aylık maaşını bağışlayarak ‘Biz bize yeteriz’ sloganı ile başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında cumhurbaşkanlığı sitesine göre şu ana kadar 2 milyar 100 milyon 418 bin 119 TL bağış toplandı. Bağışın 66 milyon 114 bin 310 TL’si SMS yoluyla yapıldı.

ÖZGÜR ÖZEL: KORONA BAĞIŞLARI NEREDE?

Toplanan bağışın nereye nasıl harcanacağı konusunda ‘şeffaflık’ tartışmaları devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Dayanışma Kampanyasında toplanan bağış miktarına ve akıbetine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle 2 ayrı yazılı soru önergesi verdi.

GazeteDuvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre Özel, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar için başlatılan dayanışma kampanyası kapsamında toplanan bağışın hak sahiplerine ulaşmadığına dikkat çekerek, “Bu kampanyada toplanan bağış nereye harcanmıştır?” diye sordu.

ERDOĞAN’IN BAŞLATTIĞI KAMPANYA İÇİN AİLE BAKANLIĞINI ADRES GÖSTERDİ

Özgür Özel’in soru önergesine cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bağış kampanyasına ilişkin soruların Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların görev alanına girmediği yanıtını verdi. Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanya detayları için adres olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı gösterdi.

ÖZEL: GENSORU VE SORU ÖNERGESİ FİİLEN KALDIRILDI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Meclisi’nin denetim mekanizmalarından gensoru ve sözlü soru önergesi hakkının fiilen kaldırıldığını ifade eden Özgür Özel, yazılı soru önergesine verilen cevaba tepki gösterdi. Özel, “En etkili denetim mekanizmalarından olan yazılı soru önergelerine ya yanıt verilmemekte ya da yanıtların içi boşaltılmaktadır. Bu konuda ilk sırayı maalesef Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay çekmektedir. Kendi yanıtlaması gereken önergeleri dahi aynı yanıt içerikleriyle başka bakanlıklara havale etmek konusunda tereddüt göstermemektir” dedi.

‘HESAP VERMEYİ ZÜL ADDEDEN BİR YÜRÜTME ORGANI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından korona virüsü kapsamında başlatılan Milli Dayanışma kampanyası sonucunda toplanan bağışın akıbetini sorduğunu ancak cevap vermek yerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yönlendirildiğini belirten Özel, sözlerine şöyle devam etti:

“Başlangıcını Tayyip Erdoğan’ın yaptığı, Türkiye’ye Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ve belli aralıklarla güncellemelerin de bizzat Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edildiği “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına ilişkin önergemizin Aile Bakanlığı’nın ilgi alanına girdiği belirtilmektedir. Kaldı ki Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da konuya ilişkin her açıklamasında kampanyanın “Erdoğan’ın öncülüğünde” olmasına atıf yapmaktadır. Ancak, daha önce yapılan yardım kampanyalarındaki kötü hünerleri bilinen bir siyasi partiye, bu kampanyada toplanan bağışların nereye harcandığını sorduk. Sormaya da devam edeceğiz. Ancak önergelerimize verilen her yanıt, bu saray rejiminin geldiği noktayı göstermektedir. Kaldı ki hesap vermeyi zül addeden bir yürütme organı ile karşı karşıyayız. Verdiği bir demeçte Tayyip Erdoğan, şehir hastanelerine ilişkin olarak “Hesabını versek de anlamazsın” diyebilmektedir. Biz, hesap istemeye devam edeceğiz. Denetim görevimizin gereği budur.”

ATAYAN ERDOĞAN, SORUMLU BAKAN ALBAYRAK!

Bu arada CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş da geçtiğimiz ay Türkiye İstatistik Kurumu’nda yapılan görev değişikliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. TÜİK’e vekâleten başkanlık eden Yinal Yağan’ın görevden neden alındığını soran Demirtaş, bu alanda herhangi bir uzmanlık deneyimi olmayan Muhammed Cahit Şirin’in göreve getirilmesinde Emine Erdoğan’ın özel kalem müdürünün eşi olmasının etkisi olup olmadığını sordu. Demirtaş’ın cevaplanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesine de Fuat Oktay atamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmasına karşın, “Görev alanımız değil” yanıtı verdi, Hazine ve Maliye Bakanlığını işaret etti.