DEM Parti için kapatma başvurusu
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Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi'nin bugün DEM Parti'nin kapatılmasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunacaklarını duyurdu.
HDP'nin kapatılması için başvuruda bulunan ve Anayasa Mahkemesi önünde nöbet başlatan Vatan Partisi, bugün DEM Parti'nin kapatılması için başvuruda bulunacak. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi'nin yarın DEM Parti'nin kapatılmasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunacaklarını duyurdu.
Sosyal medya hesabından dün açıklama yapan Bursalı, "Vatan Partisi olarak, yarın DEM Parti'nin kapatılmasıyla ilgili başvurumuzu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
HDP için de başvurmuşlardı
Vatan Partisi, daha önce HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuş ve Anayasa Mahkemesi önünde nöbet başlatmıştı.
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