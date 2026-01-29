DEM Parti'den terörsüz Türkiye süreci için dikkat çeken Bahçeli açıklaması

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın İmralı'daki bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının tutanaklara montajlanarak sokulduğunu iddia etmesinin ardından Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'na "Türkiye'deki süreç bitti mi?" sorusu soruldu. İşte Hatimoğlu'nun bu soruya verdiği yanıt.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2024 yılının Ekim ayında partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için tarihi bir çağrı yaparak, iktidar tarafından "terörsüz Türkiye" olark adlandırılan yeni süreci başlatmıştı.

Bahçeli açıklamasında "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin bu ezber bozan tarihi çıkışıyla başlayan ve terörsüz Türkiye olarak adlandırılan süreçte kurulan komisyonun ismine DEM Parti "tüm halkları kucaklamıyor" diyerek itiraz etmiş ve komisyonun adı Terörsüz Türkiye Komisyonu yerine Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak belirlenmişti.

Yaklaşık 1,5 yıldır çalışmaların devam ettiği süreçte son dönemde bir anlaşmazlık bir kriz olduğuna dair iddialar kulislerde konuşuluyordu.

Bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları gündeme dair sorulşarı yanıtladı.

Son zamanlarda Suriye geçici hülümeti ile Suriye Demokratik Güçleri arasında yaşanan çatışmaların, Türkiye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan yeni çözüm sürecini bitirip bitirmediği tartışma konusu olmuştu.

Öte yandan DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, terörsüz Türkiye sürecinde İmralı tutanaklarının kendilerinden habersiz bir şekilde yayımlandığını belirtirken eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın İmralı'daki bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının tutanaklara montajlanarak sokulduğunu öne sürmüştü.

İşte bu tartışmaların gölgesinde Hatimoğulları gazetecilerin kendisine yönelttii "Türkiye'deki süreç bitti mi" sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.

"Suriye'deki gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkileyecek?" sorusunun çok sorulduğunu belirten Hatimoğulları, "Bunun yanıtı başta iktidar ortaklarında olmalıdır. Bizim DEM Parti olarak durduğumuz yer bellidir. Biz aynı yerdeyiz. Dilimizi de fikrimizi de ona göre belirlediğimizin herkes farkında olmalı ancak Suriye'de Kürt kardeşlerimiz katledilirken buna da sessiz kalmamız hiç kimse tarafından beklenmemelidir" dedi.

Türkiye'de özellikle hükümet sözcülerinin son zamanlardaki kullandığı dilin Kürt halkını son derece yaralayan bir dil olduğunu belirten Hatimoğulları, "Bugün kullanılan dilin Kürt kardeşlerimizi görmeyen, saldıran adeta HTŞ sözcülüğüne soyunmuş bir dil olmasını asla kabul etmiyoruz. Bu dil değişmelidir. Öcalan'ın çağrısı yerli yerinde durmaktadır. Bu çağrıyı yerine getirmek için hep birlikte adım atmalıyız" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendileri ile el sıkışmasını hatırlatan Hatimoğulları, "İktidarın kimi sözcüleri tarafından bu süreç DEM Parti tarafından farklı bir çizgiye çekilmektedir yaklaşımını asla kabul etmeyiz. Sayın Bahçeli'yi bizimle el sıkıştıran sebep ne ise o sebep hala yerli yerinde durmaktadır" ifadelerini kullandı.