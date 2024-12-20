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DEM Parti'ye İmralı vizesi: Heyette kimler olacak?

DEM Parti'ye İmralı vizesi: Heyette kimler olacak?
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MHP lideri Bahçeli'nin ''İmralı ile DEM Parti arasında doğrudan irtibat sağlanmalı'' çağrısının ardından DEM Parti başvuruda bulunmuştu. DEM Parti heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın gelecek hafta görüşmesi bekleniyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrıyla gündeme gelen teröristbaşı Abdullah Öcalan - DEM Parti heyeti görüşmesinin gelecek hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

'GİDECEK İSİMLER BELLİ OLDU' İDDİASI

Heyette, 2013-2015 çözüm süreci döneminde İmralı heyetinde olan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın olacağı öne sürülüyor.

Öte yandan, ilk ziyaretten sonra farklı isimlerin de İmralı’ya gidebileceği kaydediliyor.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşması ile başlayan süreci, 22 Ekim'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a “örgütü lağvet, TBMM’de DEM Parti grubunda konuş” çağrısı ile devam ettirdi.

Daha sonra Bahçeli, 26 Kasım'da gerçekleşen grup toplantısında, 1 Ekim’den bu yana DEM Parti ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıları bir adım ileriye taşıyarak, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" açıklaması yaptı.

Bahçeli'nin bu çağrısının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldığını açıkladı.

BAKAN TUNÇ: MÜSAİT BİR ZAMAN BELİRLEYECEĞİZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya ilişkin "Müsait bir zaman belirleyeceğiz" açıklaması yapmıştı.

Etiketler MHP Devlet Bahçeli dem parti abdullah öcalan
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