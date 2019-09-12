Devlet Bahçeli'den kabine değişikliği ve yeni parti açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli bir grup gazeteci ile yemekli toplantıda bir araya geldi. Yeni parti iddiaları, kabine değişikliği, idam cezası, af yasası, Diyarbakır annelerinin eylemi, "Susamam" adlı rap şarkısı gibi pek çok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bülent Arınç'ın Ahmet Türk'le ilgili sözlerine de tepki gösteren Bahçeli, "Kozmik odaya FETÖ'yü kim soktu, onu da sormak gerekir' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni parti iddiaları hakkında "Çok değişik alanlarda siyasi hayatta yıldız olabilecek toplumda önemli önderlik görevini üstlenebilecek çok kişi bu "siyasi tıkanıklık" ve "siyasette yeni oluşumlara ihtiyaç var" kavramları altında ezdiler. Bunları saymak mümkün, çok partili hayata geçtikten sonraki döneme ele alırsanız çok önemli isimler var. Kimler var derseniz, mesela bir Mehmet Yazar Bey var. Kayserili değerli bir işadamı. Sonrasına baktığınızda Aydın Menderes, Cem Boyner var. Cem Uzan var. Say sayabildiğin kadar. Ama bunların hiçbirisi siyasette olamadı. Bunlar üzerinden siyaseti rakip gördükleri insanları yıpratmak için kullananlar ise biraz evvel söylediğim kavram kapsamındaki insanlardır. Bunlar hiç tükenmiyorlar" ifadelerini kullandı.

BÜLENT ARINÇ'A TEPKİ!

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk için sözlerini eleştiren MHP lideri, "Bülent Arınç Bey bir kenara oturmalı ya Bursa’ya ya Manisa’ya yerleşmeli. Kozmik odaya FETÖ'yü kim soktu, onu da sormak gerekir" dedi.

İMAMOĞLU'NA ŞARKILI 'KIRIK SANDALYE' GÖNDERMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 büyükşehir belediye başkanı ile yaptığı toplantıyı değerlendiren Devlet Bahçeli, "Belediye başkanları toplantısı çok isabetli olmuştur. Böyle bir toplantı olmamış olsaydı, 11 belediye başkanı televizyonlarda sürekli olarak tartışma zemini bulmuş olurlardı. Bana göre Cumhurbaşkanı çok sabırlı hareket ediyor. Hepsini bir araya getirdi, "taşları dökün" dedi. Kimin kucağında ne taş varsa oradaki 29 belediye hangi taşı kim attı gördüler. Bu siyasi bir birikim ve zekanın sonucudur. Önce 11 kişi olarak CHP’ye gidip, strateji belirleyip toplantıya gidenler açığa düşmüşlerdir. Kafalarında ne varsa açıkça söylemek durumunda kalmışlardır. Siyaseten iktidarda bugüne kadar ortaya koymuş olduğu görüşlerden de sarfı nazar etmişlerdir. Ümit Besen’in bir tane ayağı kırılmış tahta masa şarkısı vardı, şimdi zannediyorum kırık sandalye şarkısı dinleyeceğiz hep beraber" diye konuştu.

'KABİNE DEĞİŞİKLİĞİNİ BULMUYORUM'

Kabine değişikliği iddialarını da değerlendiren MHP lideri Bahçeli, "Ben uygun bulmuyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 9 Temmuz 2018’de başlamıştır. Bir yılı da çok az bir süre aşmıştır. Böyle bir ortamda yeni bir sistemi yerleştirmek, kökleştirmek ve bununla ilgili uygulamaları hayata geçirmek için çaba sarf edileceği yerde, "Bakanlar Kurulu'nda şunlar değişsin" gündemini taşırsanız muhalefet unsurları olarak, siz de "Muhalefetin bu isteğine cevap veriyorum" der iseniz iki yanlışı birlikte yaparsınız. Ama CHP’den Faik Öztrak istedi diye bakan değiştirilecekse biz hep beraber olarak toplanırız CHP’nin önünde, "Faik’i istemiyoruz" deriz. Ne yapacak Faik Öztrak" dedi.

HDP ÖNÜNDE EYLEM YAPAN AİLELER

Bahçeli, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde annelerin eylemini de değerlendirerek, "HDP’nin önündeki her anne terörün bitmek üzere olduğu bir mücadelenin cesaretlendirdiği analardır. HDP’nin önünde evlatlarını istiyorlar. Bugün evladını isteyen yarın milletini ister, yarın devletini ister. Bunu böyle yorumlamak lazım. bunları bu polemiklerden çıkarmak lazımdır. Bu siyaset değildir. Bundan da iktidar yıpranmaz. Bu tür lafları söyledikçe insan iktidarı daha fazla sevmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.

'AF İÇİN İMKAN BULABİLİRSEK ÇIKARTACAĞIZ'

Af konusuna da değinen Bahçeli şunları söyledi:

"Yasa geldiği zaman bizim arkadaşlarımızın hazırlıklarını 49 milletvekili olarak önereceğiz. Çıkartma imkanını bulabilirsek çıkartacağız. Bulamazsak parlamentodaki partiler kendi aralarında uyum sağlasın çıkartsın diyeceğiz. Yol gösterici görevimizi yapacağız inşallah."

SUSAMAM ŞARKISINA TEPKİ

Rapçi Şanışel'in "Susamam" adlı şarkısına tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Ben her şeyi takip ederim. Paragraf paragraf orada ne amaçlandığını biliyorum. Eğer o rapi yeni yetişen nesil bütünüyle parça parça kabul ederse her parçayı yönlendiren çevre, grup veya kişiler dış destek bulanlar Türkiye’yi karma karışık hale getirirler. Rap adına Türkiye’de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer. O rapi iyi okumak lazım. Yazacak başka şey mi bulamadılar" diye konuştu.