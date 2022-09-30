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  4. Doğu Perinçek ile Ethem Sancak’ın Suriye heyetindeki sürpriz isimleri açıkladı

Doğu Perinçek ile Ethem Sancak’ın Suriye heyetindeki sürpriz isimleri açıkladı

Tv100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu'da AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Hacı Yakışıklı Suriye’de Esed ile Vatan Partisi’nin görüşmesine Doğu Perinçek ve Ethem Sancak’ın yanında heyette yer alan eski CHP'li ve eski DSP'li isimleri açıkladı.

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Gazeteci Hacı Yakışıklı, Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, Hukukçu Avukat Cem Kaya; Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Vatan Partisi heyetinin Suriye ziyarete ilişkin Yakışıklı dikkat çeken kulis bilgilerini aktardı.

"Mehmet Sevigen heyette"

Yakışıklı "Suriye'de Esed'le Vatan Partisi heyetinin görüşmesi eli kulağında. Her iki tarafın anlaştığı, belki ekim ayının ilk haftalarında görüşme gerçekleştirilebilir. Suriye’de Esed ile Vatan Partisi’nin görüşmesine Doğu Perinçek ve Ethem Sancak’ın yanında CHP’li eski isim, bakan olan Mehmet Sevigen heyetteymiş. DSP’nin eski Genel Başkanı Masum Türker de heyetteymiş." dedi.

Heyet hangi taleplerde bulunacak?

Vatan Partisi ve heyetinin Esed ile görüşmesine ilişkin Yakışıklı "Esed’e şu taleplerde bulunulacak: ÖSO ile ilgili oradaki orduya dokunma, Türkiye’ye gelen Suriyeli göçmenler Suriye’ye dönsün, müdahalede bulunma. Suriye içinde federasyon oluşsun. Bu federasyon içinde Türkiye, Rusya, Çin ve İran bir arada hareket etsin. Bir konsorsiyom şeklinde burada savaşsız bir ortam oluşsun." diye konuştu. 

Etiketler hacı yakışıklı suriye heyeti esed esad beşar esad ethem sancak doğu perinçek
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