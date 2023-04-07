  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bir parti daha Erdoğan'a desteğini açıkladı

DSP, Erdoğan'a desteğini açıkladı

Güncelleme:

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Aksakal, seçime AK Parti listelerinden katılacaklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sabah saatlerinde Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etmişti.

Binali Yıldırım, "Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimiz düşündük. Bu teklifi DSP ve sayın Genel Başkana ilettik" demiş; Aksakal, AK Parti'nin teklifine yeşil ışık yakarak, "TBMM'de yer alarak katkılarımızı sunmak istediğimizi paylaştık" ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin kararını açıkladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın açıklamaları şöyle:

"DSP doğru ve tutarlı olan bir partidir. DSP'nin bir devlet tecrübesi vardır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimlerde desteklenmesi konusunda görüşümüzü paylaştık.

DSP parlamentoda olacak. AK Parti listelerinden orada olacak."

 

 

Etiketler DSP önder aksakal recep tayyip erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TOGG konvoyu kamerada; yerli otomobiller sevkiyata çıktı
Selvi Kılıçdaroğlu’ndan Airfryer paylaşımı
Bingöl'de büyük deprem! Prof. Dr. Görür uyarmıştı
Türkiye'deki 400 kilometrelik kabus ilk kez görüntülendi!
Marketlerde görülmüştü; ''Erdoğan sayesinde''nin tasarımcısı gözaltında!
Hande Sarıoğlu bu sefer de Barbie oldu
Site yönetimlerini ele geçiren şebeke çökertildi! İddialar şoke etti
Öfkeden deliye dönen Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu
Türkiye'nin ''intiharkolik'' lakaplı intihar meraklısı yine iş başında
Bakan'dan depremde iletişimin kesilmesi için tepki çeken açıklama