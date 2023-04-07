DSP, Erdoğan'a desteğini açıkladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Aksakal, seçime AK Parti listelerinden katılacaklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sabah saatlerinde Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etmişti.

Binali Yıldırım, "Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimiz düşündük. Bu teklifi DSP ve sayın Genel Başkana ilettik" demiş; Aksakal, AK Parti'nin teklifine yeşil ışık yakarak, "TBMM'de yer alarak katkılarımızı sunmak istediğimizi paylaştık" ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin kararını açıkladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın açıklamaları şöyle:



"DSP doğru ve tutarlı olan bir partidir. DSP'nin bir devlet tecrübesi vardır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimlerde desteklenmesi konusunda görüşümüzü paylaştık.

DSP parlamentoda olacak. AK Parti listelerinden orada olacak."