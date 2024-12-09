''Dünyada iki lider kaldık; bir ben bir de Putin. Diğerleri elimine oldu''

Gaziantep'te gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada liderler arasında iki kişi kaldıklarını belirterek "Bir ben varım, bir de Vladimir Putin var. Diğerleri hepsi elimine oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ziyaretinde Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada ABD'deki seçim ve Suriye'deki durum başta olmak üzere dünya siyasetine ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan, Erdoğan burada gençlerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan bir gencin, eski Almanya şansölyesi Angela Merkel’in 'Özgürlük' isimli kitabında kendisine ilişkin bölümleri hatırlatarak "Diplomatik ilişkilerdeki başarınızı neye borçlusunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"İfadeler çok önemli. İfadelerin yanında onlarla olan diyalog mekanizmasını devam ettirmek çok çok önemli. Biz buna diplomasi atakları diyoruz.

Bu atakları şu anda dünyada liderler arasında zaten iki kişi kaldık. Şu anda bir ben varım bir de Vladimir Putin var. Bunu ben olduğum için söylemiyorum, vakayı söylüyorum. 22 yıl bu fakirin görev süresi var. Nerede ise bir o kadar da sayın Putin'in var. Diğerlerinin hepsi elemine oldu.

Şu anda süreç devam ediyor. Temennimiz odur ki, bu münasebetleri bu diyalog içerisinde sürdürmeye devam edelim.

Merkel'in Almanya siyasetinde onulmaz bir yeri vardı. Mesela Merkel gittikten sonra Almanya'da siyaset bitti, çok ilginçtir.

Ben Almanya'da çok takdir ettim; hatta daha ileriye gideceğim sevdiğim bir lider Schröder'dir. Schröder'in bize karşı olan saygısı çok çok faklıydı. İyi bir liderdi. Bizimle olan münasebetleri çok çok farklıydı.

Ramazan'da mesela benim oturduğum masada Schröder bira falan içmezdi. Öyle saygısı olan bir insandı. Farklı bir insandı. Bizim mesela Schröder'le hala diyaloğumuz devam eder. Hatta zaman zaman Türkiye'ye geldiği de oluyor. Ama Alman siyasetinde Schröder'in çok çok güçlü konumu ve yeri var. Temennim odur ki, Türk siyasetinde de Schröder benzeri siyasetçiler olsun.