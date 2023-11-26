Dursun Mirzai, CHP Bandırma Belediye Başkan Aday Adayı oldu

Yerel seçimler için geri sayım sürerken partilerin Belediye Başkan Aday Adayları da belli oluyor. CHP'

Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için partilere adaylık başvuruları başladı. CHP’de 28 Kasım Salı günü son bulacak başvurular için Dursun Mirza ‘da belediye başkanlığı için başvuru dosyasını CHP İlçe Başkanı Mehmet Atak’a teslim etti.

Çok kalabalık bir partili topluluğu önünde dosyasını CHP ilçe başkanı Mehmet Atak’a veren Dursun Mirza kısbir de açıklama yaptı.

İşte Mirza'nın açıklamaları:

Bu gün; Cumhuriyet Halk Partisi İlçe binamızda Adaylık başvurumuzu gerçekleştirdik.

Benim ısrarla aday olmamı isteyen, destekleyen, teveccüh gösteren Bandırma halkına çok teşekkür ederim. Halk isterse olur!

Adaylık başvurum sırasında, yanımızda olan İlçe başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine, Kadın kolu başkanı ve üyelerine, beni yalnız bırakmayan ekip arkadaşlarıma, dostlarıma ve sevenlerime çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.

Ülkemizin, Partimizin, Bandırma’mızın yolu açık olsun.

Geleceğe birlikte yürüyoruz.

Birlikte başaracağız.