Egemen Bağış açıkladı ! Prag'taki Türkler tahliye ediliyor

Türkiye'de bugün itibariyle bin 518 kişin ölümüne yol açan ve tüm dünyada hızla büyüyen koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye'nin 81 ilinde koronavirüs ile mücadele devam ederken yurtdışı ülkelerdeki vatandaşlarımız için de seferberlik başlatıldı.

Son olarak Prag'ta bulunan Türk vatandaşlarının da 21 Nisan'a THY uçağıyla Türkiye'ye getirileceği açıklandı.

Açıklamayı Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış kendi sosyal medya hesabından yaptı.

İşte Bağış'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

Sevgili öğrenci kardeşlerim ve vatandaşlarım,

Uzun süredir beklediğiniz haber geldi. Prag’dan tahliye uçuşu 21 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları çerçevesinde, Türkiye’ye dönmek istediğini Büyükelçiliğimize bildiren öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın ülkemize Ramazan öncesi kavuşabilmeleri için Dışişleri Bakanlığımız, Türk Hava Yollarımız ve Kredi Yurtlar Kurumumuz gerekli koordinasyonu yaparak hazırlıkları tamamlamıştır.

21 Nisan günü gerçekleştirilecek uçuşla ülkemize dönmek isteyenlerin THY Prag ofisi ile biran evvel temas kurarak bilet işlemlerini yaptırmalarını tavsiye ediyorum. THY Prag ofisine mesai saatleri içerisinde +420 220 116 502 nolu telefondan ve prague.customer@thy.com elektronik posta adresinden ulaşabilirsiniz. Tabii ki yurda dönenler devletimizin sağlayacağı yurtlarda 14 gün karantinada kalacaktır.

Daha önce de yazdığım gibi yurtdışında tahsil görmüş ve yaşadıklarınızı tecrübe etmiş bir ağabeyiniz olarak; bu süreçte bir çoğunuz ile bizzat temas fırsatı bulup, zorluklara başarıyla göğüs germenize şahit oldum ve gençlerimizle hem gurur duydum hemde ülkemizin yarınlarına yönelik umutlarım arttı.

Sizlerden ricamız; gideceğiniz ana kadar koronavirüs ile mücadelede diğer AB ülkelerine nispeten başarılı politikalar uygulayan Çek devletinin uyarılarına lütfen uyun. Kaldığınız yerlerin dışına asla ağız ve burnunuzu kapamadan çıkmayın. Sosyal mesafe kurallarına ve hijyen şartlarınıza hassasiyet gösterin. Bir sorun yaşadığınızda da çekinmeden bizimle irtibat kurun. Bizler, sizler için buradayız. Hepinize, bir kez daha pek çok sevgi, selam ve sağlıklı günler dileklerimi sunarım. Allah’a emanet olunuz.

Egemen Bağış

T.C. Prag Büyükelçisi