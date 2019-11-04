Er ve erbaşlar için ''sigortalı askerlik'' teklifi

Grup başkan vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un hazırladığı teklif, Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeriyor.

Altı maddelik kanun teklifi, erbaş ve erlerin askerlikte geçen hizmet sürelerinin sigortalı sayılarak sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi ve askerlik dönüşü işleri hazır olmayan işşiz gençlerin dönüş tarihlerinden itibaren altı ay süreyle işsizlik sigortasından yararlanmasını içeriyor.

‘Toplumsal adaletin gereği’

Teklifin gerekçesinde şöyle dendi: “Askerlikte geçen sürede, her ne kadar karşılıksız ve parayla ölçülemeyecek vatani bir görev olsa da, asker gençlerimizin sigorta primleri ve zorunlu masraflarının devletimiz tarafından karşılanması toplumsal adalet ve sorumluluğumuzun bir gereği olup vatandaşlarımızca devlete ödenen vergilerin bir kısmının ulusal savunmamıza destek olan askerlerimizin sigorta ve zorunlu giderlerinin karşılanması için ayrılması bu sorumluluğumuzun kısmen de olsa yerine getirilmesine destek olacaktır.”