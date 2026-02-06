Erdoğan 6 Şubat anmasında CHP'ye yüklendi: ''İşte evler burada''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Muhalefete yüklenen Erdoğan, ''Deprem turistlerinin atmadıkları iftira, söylemedikleri yalan, yapmadıkları dezenformasyon kalmadı. Koro halinde 'devlet vatandaşını yalnız bıraktı' dediler. 'Yardım çalışmaları oy rengine göre yapılıyor' dediler. 'Bunlar bu evleri bitiremez' dediler. İşte evler burada. Bunların bitmez dediği evler burada'' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de 6 Şubat Depremlerini Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende yaptığı konuşmada muhalefete eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Biz vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya, onlara yepyeni bir gelecek sunmaya çalışırken maalesef ana muhalefetin başını çektiği bazı çevreler de bu depremden siyasi rant devşirmenin hesabını yapıyordu. Deprem turistlerinin atmadıkları iftira, söylemedikleri yalan, yapmadıkları dezenformasyon kalmadı. Koro halinde 'devlet vatandaşını yalnız bıraktı' dediler. 'Yardım çalışmaları oy rengine göre yapılıyor' dediler. 'Bunlar bu evleri bitiremez' dediler. İşte evler burada. Bunların bitmez dediği evler burada" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Sevgili Osmaniyeliler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin değerli genel başkanları, kıymetli genç kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Osmaniye'mizin dört bir yanındaki kardeşime selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. 81 ilin tamamına gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm dostlarımıza en içten muhabbetlerimizi iletiyorum. Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.

6 Şubat depremlerinin 3. seneyi devriyesinde sizlerle bir aradayız. Asrın felaketinde ebediyete intikal eden vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyorum. Sizleri şehitlerimiz için birer Fatiha okumaya davet ediyorum. Rabbim deprem şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Bizleri de tüm şehitlerimizle haşru cem eylesin. Tüm depremzedemize bugün bir kez daha sabrı cemil diliyorum.

"BAZI ACILARI DİNDİRMEYE ZAMAN YETMEZ"

Bizler beşer olarak elbette geçmişe dönemez, kaybettiğimiz canları ne yazık ki geri getiremeyiz. Zaman yaralarımızın merhemidir. Ama bazı acıları dindirmeye zaman dahi yetmez. Nice hayatlar yarım kaldı. Tüm bunlar bir milletin yaşayacağı en zorlu sınavlardan biridir. Fakat biz metanet, sabır ve dirayet sahibi bir milletiz. Şu anda karşımda dirayet sahibi bir milleti görüyorum. Ümitsiz olmayı yasaklayan bir inancın mensuplarıyız, biz Müslümanız. Yasımızı tabii ki tutacağız ama geleceğe bakmayı ihmal etmeyeceğiz. Birbirimizin yaralarını sardık ve saracağız.

"86 MİLYON OLARAK KÜLLERİMİZDEN YENİDEN DOĞDUK"

6 Şubat 2023'te cumhuriyet tarihimizin en yıkıcı felaketiyle sarsıldık. 11 ilimizde 120 bin kilometrekarelik alanda yaşayan 14 milyon insanımız bu afetten doğrudan etkilendi. 53 bin 697 vatandaşımızı kara toprağın bağrına verdik. 107 bin 213 kardeşimiz ise depremden yaralı olarak kurtuldu. 3,5 milyon vatandaşımızı bölgeden tahliye etmek durumunda kaldık. Deprem bölgesindeki 2 milyon 302 bin binadan yaklaşık 39 bin 555'i afet sırasında yıkıldı. 199 binin üzerinde bina ağır hasar alırken 36 bin bina ise orta hasarlı hale geldi.

Tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan bu depremlerin ekonomimize doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları buldu.

Depremin ilk anından itibaren dakikalar içinde hareket ettik. Bakanlıklarımız, belediyelerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız adanmışlık ruhuyla seferber oldu. Depremin açtığı yaraları beraberce sardık. 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk. Türkiye'mizin gücünü tüm dünyaya yeniden gösterdik.

"MUHALEFETİN BİTMEZ DEDİĞİ EVLER BİTTİ, İŞTE BURADA"

Biz vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya, onlara yepyeni bir gelecek sunmaya çalışırken maalesef ana muhalefetin başını çektiği bazı çevreler de bu depremden siyasi rant devşirmenin hesabını yapıyordu. Deprem turistlerinin atmadıkları iftira, söylemedikleri yalan, yapmadıkları dezenformasyon kalmadı. Koro halinde 'devlet vatandaşını yalnız bıraktı' dediler. 'Yardım çalışmaları oy rengine göre yapılıyor' dediler. 'Bunlar bu evleri bitiremez' dediler. İşte evler burada. Bunların bitmez dediği evler burada. Ne bir işin ucundan tuttular ne yazık ki burada da partizancı davrandılar. Peki sonuçta ne oldu? Hepsinin hevesi kursaklarında kaldı. İktidarımızın ve ittifakımızın enkaz altında kalmasını bekleyenler büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

İktidar olarak sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Sadece 3 yılda şehirlerimizi imar ve ihya ettik. 445 bin 357 bağımsız bölümü bitirdik.

Şunu bir kez daha ifade etmek durumundayım; Anma yıldönümleri birilerine laf yetiştirme günleri değildir. Bugünler hem acımızı paylaşma hem kayıplarımızı özlemle yad etme hem de milletçe kenetlenmemizi güçlendirme dönemleridir. Ne yazık ki anamuhalefetin başındaki zat ahlaka sığmayan çirkin bir üslupla bizi hedef alıyor. Boş atıp dolu tutturmanın derdinde. Oysa bir siyasetçi eserleriyle konuşur. Varsa bir eserin, icraatın, projen çıkar millete anlatırsın. Ama eserin yoksa CHP Genel Başkanı gibi sadece polemik yaparsın, ona buna sataşarak günü kurtarmaya çalışırsın.

Hatasını kabul etse, belki biraz mahcup olsa, biraz kendini düzeltse biz de acemiliğine verir, bir yere kadar anlayışla karşılarız. Fakat bunda o erdem de yok. Madem bir işin ucundan tutmuyorsun, bari hizmet edene engel olma. Madem Türkiye’ye hiçbir faydan yok, bari faydası olana engel çıkarma. 3 yıl boyunca sürekli eleştirdiniz, sürekli çamur attınız, bari bugün 455 bin konutu teslim eden devletine bir teşekkür et. Kuru bir cümleyle de olsa takdir et. Gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor, dili var hakkı konuşmuyor. Bu kifayetsizlere şunu hatırlatmak isterim; ters çevirmekle kuyudan minare olmaz, hakikat güneşi balçıkla sıvanmaz.

İşte eserler ortada, konutlar ortada. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. 6 Şubat 2023’ten beri 11 ilimizi ayağa kaldırmak için nasıl çırpındığımızın en yakın şahidi işte bu meydandaki kardeşlerimdir. Afet bölgesindeki evlatlarımızın eğitimi, üzerinde durduğumuz konuların başında yer alıyor. Bölgedeki 119 bin 200 dersliğin 9 bin 800'ü kullanılamaz duruma gelmişti. 14 bin 310 derslik inşa ettik. 2 bin 965 dersliğin güçlendirme çalışmalarını bitirdik.

Toplam derslik sayımızı 126 bin 675'e çıkardık. Deprem illerimizdeki gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 14 bin 400 yatak kapasiteli 15 adet yeni yurt projesi yürütüyoruz. Sağlık altyapısında meydana gelen hasarın telafisi için 123 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Toplamda 5 bin 864 yatak kapasiteli 36 devlet hastanesini bitirdik. İbadethanelerimizi ihya ettik. Kütüphanelerimizi ayağa kaldırdık. Kültür varlıklarımızı, tarihi yapılarımızı ve müzelerimizi onardık. Adalet ve emniyet hizmetlerinin hiçbir aksaklığa mahal verilmeden devam ettirilmesi için gerekli tüm adımları attık.

Deprem bölgemizde 203 bin metrekare büyüklüğünde 3 adalet binası ve 1 ceza infaz kurumu inşa ederek hizmete açtık. Toplam 224 bin metrekarelik 9 adalet binası ile 1 ceza infaz kurumunun yapımını da yakında tamamlıyoruz. 60 emniyet binamızın inşa ve onarımı ile jandarmamıza ait 29 hizmet binasının yapımını ve 143 binanın güçlendirme işlemlerini tamamladık. 10 adet hizmet binamızın yapımı ise sürüyor. Depremden etkilenen 11 ilimizdeki huzurevleri, çocukevleri ve sosyal hizmet merkezleri gibi hizmet binalarımızı da yeniden ihya ettik. Esnafımızın, sanayicimizin, çiftçimizin, üreticimizin hep yanında olduk. Mücbir sebep hallerini 2025 yılının sonuna kadar uzattık. Prim borçlarını erteledik ve bu borçların 31 Mart 2026'ya kadar yapılandırılmasının önünü açtık. Yerel yönetimlere ciddi miktarda nakdi yatırımlarda bulunduk.

Bugün konut, köy evi ve iş yeri olmak üzere inşası tamamlanan 12 bin 557 bağımsız bölümün resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 67 bin 813 metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçemiz ile diğer yatırımlarımızı resmen sizlerin hizmetine veriyoruz. Toplam yatırım tutarı 74 milyar 961 milyon lira olan 116 kalem yatırımın şehrimize ve siz Osmaniyeli kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bunların Osmaniye’mize kazandırılmasında emeği geçen herkesi, tüm kurumlarımızı, bakanlıklarımızı canıg önülden tebrik ediyorum.

Sizlere şunun da müjdesini vermek istiyorum: 'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla başlattığımız 500 bin sosyal konut projesinde Osmaniye’mize 2 bin 990 konut tahsis ettik. Deprem konutlarımız gibi sosyal konutlarımızı da söz verdiğimiz vakitte inşallah sizlere teslim edeceğiz.

Bu düşüncelerle asrın felaketinde ebediyete uğurladığımız tüm kardeşlerime bir kez daha Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Anma programımızı teşrif eden her bir kardeşime, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere diğer genel başkanlarımıza da, tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum."