Hamile kadını kaçırıp defalarca tecvüz ettiler
Hamile kadını kaçırıp defalarca tecvüz ettiler
Büyük ikramiyeyi 14 kez kazandı; formülünü açıkladı!
Büyük ikramiyeyi 14 kez kazandı; formülünü açıkladı!
İşte ''kira öder gibi satın alabileceğimiz'' TOKİ projeleri
İşte ''kira öder gibi satın alabileceğimiz'' TOKİ projeleri
Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları
Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları
Sonsuzluğa giden yolda Atatürk'ün son bir yılı...
Sonsuzluğa giden yolda Atatürk'ün son bir yılı...
İşte Anıtkabir'de sergilenen Atatürk'ün özel eşyaları
İşte Anıtkabir'de sergilenen Atatürk'ün özel eşyaları
İşte ulu önder Atatürk’ün en sevdiği şarkılar
İşte ulu önder Atatürk’ün en sevdiği şarkılar
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 10 Kasım 2018 09:53

Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne bunları yazdı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne bunları yazdı
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozelesine bıraktı. 

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 09.05'te sirenler çalmaya başladı. Anıtkabir'deki Türk Bayrağı da yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve yazdığı mesajı paylaştı:

 Aziz Atatürk İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetin kurucusu olan şahsınızı vefatınızın 80'inci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Zatı devletlerinin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni dahili ve harici bedhahların saldırılarına rağmen dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin 95'inci seneyi devriyesinde açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad olsun.
 

recep tayyip erdoğan , anıtkabir , 10 kasım , 09:05
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM