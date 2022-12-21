Erdoğan asgari ücret için önce ''beklemeye devam'' dedi ardından tarih verdi

Türkiye nefesini tutmuş dört gözle 2023 asgari ücret zammını beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün grup toplantısı öncesi "Beklemeye devam" dediği asgari ücret zammı için "yarın açıklanacak" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dün gerçekleştirdiği toplantısında uzlaşı sağlanamadı. Türk-İş, asgari ücretin 9 bin TL olmasını teklif ederken, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmişti.

Bugün partisinin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bugün asgari ücret açıklaması olur mu?" sorusuna "Beklemeye devam" yanıtını verdi.

Erdoğan, bu açıklamasından sadece bir saat sonra ise partisinin grup konuşmasında asgari ücret zammının açıklanacağı tarihi duyurdu ve "Bugün bakanımla görüşüp sonuca bağlayacağız. Yarın asgari ücreti açıklayacağız" dedi.

İşte Erdoğan'ın grup toplantısında asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklama:

"Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız.Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz."

BAKAN BİLGİN: ''MALESEF OLMADI''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrette 4. toplantı ne zaman yapılacak?" sorusuna "Henüz belli değil. Görüşmeler devam ediyor, maalesef dün sonuç alınamadı" cevabını vermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin "Asgari ücret görüşmelerimiz devam ediyor, maalesef dün sonuçlanamadı. Dördüncü toplantının da ne zaman olacağı henüz belli değil" dedi.

TÜRK-İŞ'İN RESMİ TEKLİFİ 9 BİN TL

Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. Türk-İş 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde Türk-İş'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür Türk-İş'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız" diye konuştu.

YÜZDE 64 ZAM GELMİŞ OLACAK

Net asgari ücretin 8 bin TL olması halinde temmuz ayında belirlenen 5 bin 500 TL'ye göre yüzde 45, ocak ayındaki 4 bin 253 TL'ye göre ise yüzde 88 oranında artış yapılmış olacak. Net asgari ücretin 8 bin 500 TL'ye çıkartılması temmuza göre yüzde 55, ocak ayına göre yüzde 100 artış anlamına gelecek. Net ücretin 9 bin TL olması o halinde ise artış oranı temmuz ayına göre yüzde 64, ocak ayına göre de yüzde 112'ye ulaşacak.

SON KARARI ERDOĞAN VERECEK

Komisyon toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantı sürerken Türk-İş Başkanı Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in odasında bir araya geldi. Buradaki görüşmeden de uzlaşı çıkmadı. Atalay 9.000 TL talebini dile getirdi. Masada uzlaşı sağlanamayınca telefon trafiği başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesi bekleniyor. Asgari ücret için son kararı Erdoğan'ın vereceği belirtiliyor.

BAKANLIK ANKETİ: 7 BİN 845 TL

İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI UÇTU

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) ekim araştırmasında dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı olan açlık sınırı 7 bin 552 liraya yükselmişti. Yoksulluk sınırı da 26 bin 123 lira olarak belirlenmişti.

Açlık sınırı kasımda ise 7 bin 818 liraya, yoksulluk sınırı da 27 bin 41 liraya yükseldi.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2 bin 66 lira olduğu belirtilirken, bu değerin yetişkin bir kadın için 1953, 15- 18 yaş aralığındaki bir genç için 2 bin 129, dört-altı yaş arası bir çocuk için 1405 lira olduğu kaydedildi.

ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.