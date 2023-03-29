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Erdoğan duyurdu; Cumhurbaşkanlığı kabinesi değişiyor

Erdoğan duyurdu; Cumhurbaşkanlığı kabinesi değişiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Bakanlarımız hizmetleri 14 Mayıs'tan sonra Meclis'te sürdürecekler. Seçimleri kazandıktan sonra kabineden yeni isimlere görev vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan açıklamasında Kabine'de değişikliğe işaret ederek, "9 Nisan'da aday listelerimizi teslim edeceğiz. 3 dönem kuralı ve diğer sebeplerle yeni isimler yer alacak, arkadaşlarımızın bir kısmı ile devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Günü geldiğinde bayrağı, onu aynı menzile taşımaya devam edecek bir başkasına devretmek kaçınılmazdır. Bakanlarımız hizmetleri 14 Mayıs'tan sonra Meclis'te sürdürecekler. Seçimleri kazandıktan sonra kabineden yeni isimlere görev vereceğiz" dedi.

Parlamentoda çoğunluğu sağlamaya dönük sürpriz isimlerin “milletvekili adayı gösterilmesi” yönünde çalışmalar yürütüldüğü kulislere yansımıştı. 

 

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